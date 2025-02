Viral η οργισμένη αντίδραση Ιάπωνα σε ζευγάρι Αυστραλών που κάπνιζε σε χιονοδρομικό κέντρο

Ένας Ιάπωνας αποφάσισε να νουθετήσει μια καπνίστρια από την Αυστραλία, που άναψε τσιγάρο σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας. Ωστόσο, η αντίδραση του δεν ήταν διακριτική και κάπως έτσι έγινε ένα από τα πιο viral βίντεο των τελευταίων μηνών.

Ήδη το βίντεο έχει πάνω από 16 εκατομμύρια views, ενώ σημειώνεται πως το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους εξωτερικούς χώρους της Ιαπωνίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο άντρας να πλησιάζει το ζευγάρι και να τους φωνάζει: «Μην καπνίζετε, δεν είναι ευγενικό».

Η γυναίκα τον κοιτάει έντρομη και του απαντά: «Συγχώρεσέ με. Δεν το ήξερα. Μην φωνάζεις».

Ο οργισμένος Ιάπωνας συνέχισε να της φωνάζει: «Συγγνώμη; Τι συγγνώμη;».

Στο σημείο αυτό ο άνδρας της γυναίκας τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Μην της φωνάζεις, δεν το γνώριζε».

Σε έξαλλη κατάσταση ο Ιάπωνας φωνάζει: «Δεν το γνώριζε;».

«Όχι, είναι η πρώτη της φορά εδώ» απάντησε ο Αυστραλός.

Japanese man EXPLODES on Australian tourists for not following the rules. pic.twitter.com/yb24lrthVJ