Άδεια επιστροφής είχε ζητήσει ο πιλότος του μοιραίου Boeing της Ethiopian Airlines! – video

Αυτό δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Ethiopian Airlines ο οποίος τόνισε πως το μοιραίο αεροσκάφος Boeing 737 MAX των Αιθιοπικών Αερογραμμών “δεν είχε γνωστό ιστορικό τεχνικών προβλημάτων”.Επίσης ξεκαθάρισε ότι ο φάκελος του κυβερνήτη του αεροσκάφους “ήταν εξαιρετικός”.

Στους επιβάτες συμπεριλαμβάνονταν, 32 Κενυάτες, 18 Καναδοί, 9 Αιθίοπες, 8 Ιταλοί, 8 Κινέζοι, 8 Αμερικανοί, 7 Βρετανοί, 7 Γάλλοι, 6 Αιγύπτιοι, 5 Ολλανδοί, 4 Ινδοί, 4 Σλοβάκοι, 3 Αυστριακοί, 3 Σουηδοί, 3 Ρώσοι, 2 Μαροκινοί, 2 Ισπανοί, 2 Πολωνοί, 2 Ισραηλινοί.

Επίσης στην πτήση επέβαινε ένας πολίτης από τις χώρες: Βέλγιο, Ινδονησία, Σομαλία, Νορβηγία, Σερβία, Τόγκο, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Σουδάν, Ουγκάντα και Υεμένη. Τέσσερις επιβάτες της μοιραίας πτήσης ταξίδευαν με διαβατήρια του ΟΗΕ και οι εθνικότητες του, δεν έχουν διαπιστωθεί.

Στο μεταξύ η αμερικανική εταιρία παραγωγής αεροσκαφών Boeing εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για τον θάνατο των 157 επιβατών και μελών του πληρώματος του μοιραίου Boeing 737 ΜΑΧ που συνετρίβη σήμερα στα κεντρικά της Αιθιοπίας, λίγο μετά την απογείωσή του.

Η Boeing εξέφρασε επίσης, την ετοιμότητά της να παρέχει την απαραίτητη τεχνητή βοήθεια στις αρμόδιες αρχές, για την αποτελεσματική διερεύνηση του σημερινού αεροπορικού δυστυχήματος.

Τα συλλυπητήρια προς την Πρόεδρο της Αιθιοπίας, Sahle-Work Zewde, για τη σημερινή αεροπορική τραγωδία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα θερμά συλλυπητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την ομόλογό του και τις οικογένειες των θυμάτων του σημερινού δυστυχήματος που συνέβη σε αεροσκάφος της Ethiopian Airlines και προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων, διεβίβασε ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Αιθιοπία, Νικόλαος Παττακιάς.

Με ένα tweet το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει βαθιά θλίψη για την τραγική συντριβή του αεροπλάνου των Ethiopian Airlines. Εκφράζει επίσης και «βαθύτατα συλλυπητήρια προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων», όπως και «την αλληλεγγύη μας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αιθιοπίας».

Τα θερμά συλλυπητήριά του, για το αεροπορικό δυστύχημα των εθνικών τους αερογραμμών, που στοίχισε τη ζωή στους 157 επιβαίνοντες, εξέφρασε και ο υφυπουργός Τέρενς Κουικ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους υφυπουργούς Πολιτικών Υποθέσεων και Οικονομικής Διπλωματίας και Διασποράς της Αιθιοπίας κ.κ Markos Tekle και Aklilu Hailemichael αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κουίκ είχε στενή συνεργασία με τους δυο Αιθίοπες υφυπουργούς στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αντίς Αμπέμπα για διμερείς επαφές, καθώς και ως επικεφαλής ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής.

Νεκροί είναι και οι 158 επιβαίνοντες του επιβατικού αεροσκάφους της Ethiopian Airlines, Boeing 737 με προορισμό το Ναϊρόμπι. Αυτό ανακοίνωσε η κρατική τηλεόραση στην Αιθιοπία επικαλούμενη ανώνυμη πηγή των Ethiopian Airlines σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. “Δεν υπάρχουν επιζώντες από την πτήση, στην οποία επέβαιναν επιβάτες από 33 χώρες,” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πτήση ΕΤ 302 των της Ethiopian Airlines κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπισόφτου, 62 χλμ νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας, επιβεβαιώνοντας πως το μοντέλο του αεροσκάφους ήταν ένα Boeing 737-800 MAX.

«Το Γραφείο του Πρωθυπουργού, εξ ονόματος της κυβέρνησης και των κατοίκων της Αιθιοπίας, θα ήθελε να εκφράσει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες εκείνων που έχασαν τους αγαπημένους τους στην Ethiopian Airlines Boeing 737 για τακτική προγραμματισμένη πτήση προς Ναϊρόμπι της Κένυας σήμερα το πρωί , «δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Abiy Ahmed στο Twitter.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 Μαρτίου 2019