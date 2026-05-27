Τουρκία: Ταύρος «μπούκαρε» σε κουρείο στην Κωνσταντινούπολη και σκόρπισε τον τρόμο – Δείτε βίντεο

Το ζώο τέθηκε υπό έλεγχο μετά από καταδίωξη ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός
Ταύρος στην Τουρκία
Photo / X
Σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, όταν ένας αφηνιασμένος ταύρος εισέβαλε ξαφνικά σε κουρείο γεμάτο πελάτες, σκορπίζοντας πανικό και ουρλιαχτά. Μέσα σε δευτερόλεπτα, το ήρεμο κλίμα του μαγαζιού μετατράπηκε σε χάος, με όσους βρίσκονταν μέσα να τρέχουν για να σωθούν.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν ο ταύρος ξέφυγε από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτος στους δρόμους της περιοχής. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι το ζώο θα κατέληγε μέσα σε κουρείο, την ώρα που πελάτες κουρεύονταν αμέριμνοι.

Βίντεο που κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή της εισβολής. Ο ταύρος εμφανίζεται ξαφνικά στην είσοδο και μπαίνει με φόρα στο κατάστημα, με τους πελάτες να πετάγονται τρομαγμένοι από τις καρέκλες και να τρέχουν πανικόβλητοι προς κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με το TRT.

Οι κουρείς προσπάθησαν να αντιδράσουν ψύχραιμα, ωστόσο για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτος πανικός. Καρέκλες μετακινήθηκαν, αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα και ο κόσμος προσπαθούσε να βγει όσο πιο γρήγορα μπορούσε από το μαγαζί για να αποφύγει το εξαγριωμένο ζώο.

 

Μετά την εισβολή στο κουρείο, ο ταύρος συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς, προκαλώντας νέο κύμα τρόμου στους κατοίκους. Περαστικοί έτρεχαν να κρυφτούν, ενώ άλλοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και καταστήματα.

Τελικά, ύστερα από καταδίωξη, ο ταύρος ακινητοποιήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Παρ’ όλα αυτά, το απίστευτο περιστατικό άφησε άφωνους όσους το έζησαν από κοντά.

