Αδιανόητη πρόκληση από Ζαχάροβα: Η Ρωσία θα απαντήσει στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

Η Ρωσία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα. Σε ενημέρωση Τύπου στη Μόσχα την Πέμπτη (20.11.2025), η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Μόσχα «θα απαντήσει κατάλληλα» στην απόφαση της Αθήνας να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones σε συνεργασία με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, η Ελλάδα έχει επιλέξει «μια προκλητική και συγκρουσιακή πορεία» απέναντι στη Ρωσία, με την απόφασή της να αναπτύξει θαλάσσια drones σε συνεργασία με την Ουκρανία.

«Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στη Ζαπορίζια, στη Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας», δήλωσε η Ζαχάροβα, καταγγέλλοντας «ανοικτά εχθρικές ενέργειες» — ιδίως, όπως υπογράμμισε, «δεδομένου ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες εδώ και αιώνες».

Η εκπρόσωπος χαρακτήρισε επίσης «άλλη μία απόδειξη» αυτής της εχθρότητας τις συμφωνίες που συνήφθησαν στις 17 Νοεμβρίου μεταξύ Αθήνας και Κιέβου, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συνεργασία στην παραγωγή και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων συστημάτων.

«Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού Δυτικού μπλοκ με στόχο να επιφέρουν “ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης”, έχει ήδη λάβει τη δική μας αξιολόγηση και η κατάλληλη αντίδραση θα ακολουθήσει», προειδοποίησε.