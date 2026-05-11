Τραμπ: Η εκεχειρία με το Ιράν είναι σε «μηχανική υποστήριξη» – «Ηλίθια» η πρόταση της Τεχεράνης

Η εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκεται «κυριολεκτικά στην εντατική», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες του δηλώσεις, με την αγωνία παγκοσμίως να μεγαλώνει για το μέλλον της Μέσης Ανατολής.

ΗΠΑ και Ιράν, προσπαθούν να τα βρουν όμως τα σχέδια και οι τροποποιήσεις «πάνε και έρχονται» χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα πρακτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί τις τελευταίες ώρες και πιέζει την Τεχεράνη να δεχτεί μία συμφωνία, με κάθε τρόπο, ενώ πριν από λίγα 24ωρα είπε ότι είναι αισιόδοξος όσον αφορά μια συμφωνία, αλλά αν δεν γίνει δεκτή από την άλλη πλευρά, το Ιράν θα ισοπεδωθεί.

«Είναι σαν όταν μπαίνει ένας γιατρός στο δωμάτιο και λέει “κύριε, ο αγαπημένος σας άνθρωπος έχει 1% πιθανότητες (να επιβιώσει)”», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Η εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ στις αρχές του προηγούμενου μήνα φαίνεται πλέον ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει νέα πυρά. Λίγο νωρίτερα, από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε τονίσει ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της «Επιχείρησης Ελευθερία» για τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά, έχουμε ήδη μια ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη πως διαθέτει «το καλύτερο σχέδιο που υπήρξε ποτέ» για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε ότι το σχέδιό του είναι «πολύ απλό».

«Δεν ξέρω γιατί δεν το λέτε ξεκάθαρα – το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», είπε σε έναν δημοσιογράφο.

«Προσφέρουμε υπηρεσία σε ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα χαρακτήρισε «ανόητη» την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν προς τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία, όπως ανέφερε, απέρριψε άμεσα χθες.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν είχε αρχικά συμφωνήσει να παραδώσει το πυρηνικό του υλικό, υπό τον όρο ότι αυτό θα απομακρυνόταν από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, η Τεχεράνη στη συνέχεια «άλλαξε γνώμη» και απέσυρε αυτή τη δέσμευση από την αντιπρότασή της.

«Συμφωνούν μαζί μας και μετά τα παίρνουν πίσω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Λίγο αργότερα χαρακτήρισε την ιρανική πρόταση «ένα κομμάτι σκουπίδι» και τόνισε πως δεν «σπατάλησε» τον χρόνο του διαβάζοντάς την.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι έχει φτάσει σε συμφωνία με το Ιράν «τέσσερις ή πέντε φορές», αλλά, όπως είπε, η ιρανική πλευρά αλλάζει συνεχώς στάση.

«Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να πιστεύει σε μια διπλωματική λύση.

«Κοιτάξτε, έχω κάνει συμφωνία μαζί τους (με τους Ιρανούς) τέσσερις ή πέντε φορές. Μετά αλλάζουν γνώμη. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι, η ηγεσία τους».

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με το «τρίτο επίπεδο» της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας πως το πρώτο επίπεδο, που χαρακτήρισε «παράλογο», δεν υπάρχει πλέον, ενώ το δεύτερο επίπεδο είναι «πιο λογικό». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε σε ποιους ακριβώς αναφερόταν.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Το τρίτο επίπεδο, κανείς δεν θέλει να γίνει πρόεδρος, ξέρετε; Λένε “ποιος θέλει να γίνει πρόεδρος;” και κανείς δεν σηκώνει το χέρι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν διαθέτει πρόεδρο, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος εξελέγη το 2024.

Ολοκληρώνοντας τη σκέψη του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Ξέρετε, αλλάζει η σκέψη τους, και λες… αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια συμφωνία και την επόμενη μέρα στέλνουν ένα έγγραφο που χρειάζεται πέντε ημέρες για να φτάσει, ενώ θα έπρεπε να είχε φτάσει μέσα σε 20 λεπτά. Ξέρετε, είναι ένα πολύ απλό έγγραφο».