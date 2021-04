Μια αδιανόητη δολοφονία σημειώθηκε στις ΗΠΑ, με θύμα μια 54χρονη γυναίκα από την Πενσυλβάνια που απλά θέλησε να αγοράσει… ένα ψυγείο. Η Denise Williams είχε δει μέσω Facebook ένα ψυγείο που ήταν προς πώληση στο Marketplace και θα το αγόραζε για να το κάνει δώρο στον φίλο της.

Το ψυγείο ήταν του 26χρονου Joshua Gorgone, ο οποίος θα συναντούσε την 54χρονη στο διαμέρισμα του για να να διαπραγματευθούν την πώληση. Σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσυλβάνια ο 26χρονος δολοφόνησε την άτυχη 54χρονη με ένα κουζινομάχαιρο αφού διαφώνησαν για την τιμή του ψυγείου.

«Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι ο θάνατος της 54χρονης ήταν εξαιρετικά βίαιος» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Κάμπρια στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ όπου σημειώθηκε το άγριο έγκλημα.

Woman ‘stabbed to death by Facebook Marketplace seller after row over price of his fridge https://t.co/kaipThqIns