Η Βασίλισσα Ελισάβετ και η Πριγκίπισσα Νταϊάνα πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο που βλέπει για πρώτη φορά το «φως» της δημοσιότητας και έχει γίνει ήδη viral.

Οι εικόνες έχουν «τραβηχτεί» το 1991 και δείχνει την Βασίλισσα Ελισάβετ και την Πριγκίπισσα Νταϊάνα να συνομιλούν με φιλική διάθεση με παγκόσμιους ηγέτες, σε δεξίωση στο περιθώριο της 17ης Συνόδου G7.

Στα πλάνα φαίνεται και η Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ η «Λίλιμπετ» ακούγεται να μιλάει γαλλικά και η Νταϊάνα δείχνει ευδιάθετη και γελά ενώ συνομιλεί με την Μπάρμπαρα Μπους, την σύζυγο του τότε Προέδρου των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Remarkable footage of a drinks reception held during the G7 summit in London in July 1991.



It features among others Margaret Thatcher, François Mitterrand, Princess Diana, and even the Queen speaking French. h/t @BenABrittain pic.twitter.com/2GWcVZlqJ5