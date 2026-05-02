Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο – Δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ελληνική ομογένεια στο Σικάγο, καθώς εδώ και λίγες μέρες θρηνεί τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος από τον 26χρονο δράστη, Αλφόνσο Τάλεϊ.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπου ο ομογενής στυνομικός συνόδευε τον δράστη που είχε συλληφθεί νωρίτερα για επίθεση σε εργαζόμενο καταστήματος. Ο Τάλεϊ, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίθεση σε αστυνομικό, ένοπλη ληστεία και κλοπές οχημάτων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικά και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή.

Police Officer John G. Bartholomew #12963

End of Watch: April 25, 2026



Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. pic.twitter.com/5OuspmnDZx — Chicago Police (@Chicago_Police) April 28, 2026

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο δράστης κατάφερε να βγάλει όπλο και να ανοίξει πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Μπαρθόλομιου και σοβαρά έναν 57χρονο συνάδελφό του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 38χρονος, που υπηρετούσε από 28 ετών στο σώμα, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Ο 38χρονος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών. Την ίδια στιγμή, κύμα συμπαράστασης έχει εκδηλωθεί στην πόλη, με πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις να στηρίζουν την οικογένεια του αστυνομικού. Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε, κάτοικοι συγκεντρώνονται σε αυτοσχέδιο μνημείο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.