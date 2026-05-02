Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο – Δολοφονήθηκε εν ώρα υπηρεσίας

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο
O Τζον Μπαρθόλομιου
O Τζον Μπαρθόλομιου

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ελληνική ομογένεια στο Σικάγο, καθώς εδώ και λίγες μέρες θρηνεί τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος από τον 26χρονο δράστη, Αλφόνσο Τάλεϊ. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπου ο ομογενής στυνομικός συνόδευε τον δράστη που είχε συλληφθεί νωρίτερα για επίθεση σε εργαζόμενο καταστήματος. Ο Τάλεϊ, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίθεση σε αστυνομικό, ένοπλη ληστεία και κλοπές οχημάτων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικά και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή.

 

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο δράστης κατάφερε να βγάλει όπλο και να ανοίξει πυρ, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Μπαρθόλομιου και σοβαρά έναν 57χρονο συνάδελφό του, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 38χρονος, που υπηρετούσε από 28 ετών στο σώμα, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Ο 38χρονος ήταν παντρεμένος και ήταν πατέρας τριών παιδιών. Την ίδια στιγμή, κύμα συμπαράστασης έχει εκδηλωθεί στην πόλη, με πολίτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις να στηρίζουν την οικογένεια του αστυνομικού. Στη γειτονιά Albany Park, όπου υπηρετούσε, κάτοικοι συγκεντρώνονται σε αυτοσχέδιο μνημείο, αφήνοντας λουλούδια και μηνύματα.

Κόσμος
