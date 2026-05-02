Ουκρανία: Κλιμακώνονται οι μάχες με τον ρωσικό στρατό στην Κοστιαντινίφκα της περιφέρειας Ντονέτσκ

Ουκρανοί στρατιώτες στο μέτωπο / REUTERS / Serhii Korovainyi / File Photo

Τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται αργά αλλά σταθερά σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, με στόχο να καταλάβουν πόλεις «κλειδιά», όπως έγινε και στην περίπτωση του Ποκρόφσκ.

Μια άλλη πόλη που θέλει ο ρωσικός στρατός στην περιφέρεια Ντονέτσκ είναι η πόλη Κοστιαντινίφκα, ωστόσο η Ουκρανία έχει αναπτύξει στην περιοχή ιδιαίτερα ισχυρές αμυντικές δυνάμεις και είναι καλά οχυρωμένη.

«Απωθούμε τις επίμονες προσπάθειες της ρωσικής κατοχικής δύναμης να αποκτήσει πάτημα στα περίχωρα της Κοστιαντινίφκα χρησιμοποιώντας τακτικές παρείσφρησης. Μέτρα κατά της δολιοφθοράς είναι σε εξέλιξη στην πόλη», δήλωσε σ΄΄ημερα (02.05.2026) στην εφαρμογή Telegram ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Ουκρανικό πρόγραμμα με χάρτες του πεδίου της μάχης που αποκαλείται DeepState δείχνει πως ρωσικά στρατεύματα έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους μια περιοχή μόλις ένα χιλιόμετρο από τα νότια περίχωρα της πόλης.

Μικρά τμήματα της Κοστιαντινίφκα στα νοτιοανατολικά σημειώνονται ως «γκρίζα ζώνη», που σημαίνει ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία έχουν πλήρη έλεγχο σε αυτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026 ότι οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τη Νοβοντμιτρίφκα, βόρεια της Κοστιαντινίφκα. Ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε τον Απρίλιο πως τα στρατεύματα προωθούνταν βόρεια και νότια της πόλης.

Ο Σίρσκι δήλωσε οι ρωσικές επιθετικές προσπάθειες έχουν αυξηθεί σημαντικά τον Απρίλιο. Από τη Δευτέρα, ρωσικά στρατεύματα έχουν εξαπολύσει 83 επιθέσεις στον τομέα αυτόν χρησιμοποιώντας μικρές ομάδες πεζικού, πρόσθεσε.

Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία να αποχωρήσει από περιοχές που ελέγχει στην περιφέρεια Ντονέτσκ και στη γειτονική περιφέρεια Λουχάνσκ τις οποίες δεν κατάφερε να καταλάβει στον πλήρους κλίμακας πόλεμο που εξαπέλυσε πριν από τέσσερα χρόνια.

Συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν περιέλθει σε τέλμα σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως το Κίεβο δεν πρόκειται να εκχωρήσει έδαφος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

Τα τελευταία λίγα χρόνια, τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν καμία μεγάλη πόλη στην Ουκρανία, προχωρώντας αργά και καταλαμβάνοντας μικρούς οικισμούς, κυρίως στην ανατολική Ουκρανία.

Η μικρή πόλη Ποκρόφσκ, οι περισσότεροι από τους 60.000 προπολεμικά κατοίκους της έχουν φύγει, ήταν το πιο σημαντικό εδαφικό κέρδος για τη Μόσχα πέρυσι. Τα ρωσικά στρατεύματα χρειάστηκαν μήνες για να προωθηθούν εκεί και το Κίεβο λέει ότι εξακολουθεί να κατέχει ορισμένες θέσεις στην πόλη.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο «Τίμι» είναι ελεύθερος: Κολυμπά στη Βόρεια Θάλασσα η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής
Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά
27 April 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Poel: A helper moistens the whale's back with wet cloths. The humpback whale that stranded near Wismar about a month ago is still stuck in shallow water. A private initiative has been trying to rescue the whale for days. Photo by: Philip Dulian/picture-alliance/dpa/AP Images
Ανάλυση CNN: Δύο μήνες πολέμου στο Ιράν – Οι μεγάλοι χαμένοι, οι «λίγο» κερδισμένοι και αυτοί που μετρούν δυνάμεις
Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν είναι εμφανείς και παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για μια σύντομη στρατιωτική επιχείρηση, η πραγματικότητα δείχνει μια σύγκρουση με παρατεταμένο αποτύπωμα
Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες επιζώντων και αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν που καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα
Η παραγωγή θα προσπαθήσει να δώσει απάντηση για το πώς ο Επστάιν κατάφερε να μένει στο απυρόβλητο και να αποφεύγει τη δικαιοσύνη για τόσα χρόνια
Ο Τζέφρι Επστάιν
