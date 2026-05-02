Κόσμος

Ο «Τίμι» είναι ελεύθερος: Κολυμπά στη Βόρεια Θάλασσα η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής

Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά
27 April 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Poel: A helper moistens the whale's back with wet cloths. The humpback whale that stranded near Wismar about a month ago is still stuck in shallow water. A private initiative has been trying to rescue the whale for days. Photo by: Philip Dulian/picture-alliance/dpa/AP Images
Τα κατάφερε ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα και κολυμπά στη Βόρεια Θάλασσα, που τον τελευταίο μήνα είχε παγιδευτεί σε αβαθή νερά στη Βαλτική Θάλασσα. Είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Η φάλαινα αφέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026) ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα αφού πρώτα ρυμουλκήθηκε χθες (01.05.2026) κατά μήκος των ακτών της Δανίας.

Ο «Τίμι» είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάστασή της ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής της.

Είναι ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς η φάλαινα κολύμπησε εκτός της φορτηγίδας, καθώς και το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με διάσωσή της.

Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ. Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
107
59
57
38
Newsit logo
Newsit logo