Ο «Τίμι» είναι ελεύθερος: Κολυμπά στη Βόρεια Θάλασσα η φάλαινα που είχε παγιδευτεί στα ρηχά της Βαλτικής

Τα κατάφερε ο «Τίμι», η νεαρή φάλαινα και κολυμπά στη Βόρεια Θάλασσα, που τον τελευταίο μήνα είχε παγιδευτεί σε αβαθή νερά στη Βαλτική Θάλασσα. Είχε μείνει ακινητοποιημένος στα αβαθή επί 29 ημέρες και η προσπάθεια για τη διάσωση και την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Η φάλαινα αφέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (02.05.2026) ελεύθερη στη Βόρεια Θάλασσα αφού πρώτα ρυμουλκήθηκε χθες (01.05.2026) κατά μήκος των ακτών της Δανίας.

Ο «Τίμι» είχε τον τελευταίο μήνα παγιδευτεί σε αβαθή νερά στα ανοιχτά της νήσου Πόελ, στη Βαλτική Θάλασσα. Η κατάστασή της ωστόσο θεωρείται ακόμη ασαφής, διευκρίνισε η ομάδα διάσωσής της.

Είναι ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς η φάλαινα κολύμπησε εκτός της φορτηγίδας, καθώς και το εάν η απελεύθέρωσή της ισοδυναμεί οπωσδήποτε με διάσωσή της.

Buckelwal HOPE- Timmy IS FINALLY FREE!

Swinmimg through the open oceans, looking for his family….he looks good, lots of seagulls escorting him…good breaths…tracking device activated…now we can only wait, and pray… pic.twitter.com/2vrmM9KHCP — Hamburg Online, Nachrichten und News aus Hamburg (@HAMBURGonline) May 2, 2026

Έπειτα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε αιχμαλωσία, οι θαλάσσιοι βιολόγοι αμφισβητούν εάν η φάλαινα εξακολουθεί να μπορεί να κολυμπά και να βουτάει κανονικά.

«Η φάλαινα, από όλες τις απόψεις, απέχει πολύ από το να είναι υγιής», δήλωσε στο dpa ο θαλάσσιος βιολόγος Φάμπιαν Ρίτερ. Η Υπηρεσία Προστασίας Φαλαινών και Δελφινιών (WDC) τόνισε από την πλευρά της ότι μια διάσωση μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν η φάλαινα επιστρέψει στον Βόρειο Ατλαντικό και επιβιώσει εκεί μακροπρόθεσμα, το δέρμα της έχει αναρρώσει πλήρως, αναζητά ξανά ανεξάρτητα τροφή, παίρνει βάρος και επιδεικνύει τις φυσικές της συμπεριφορές».