Κόσμος

Κολομβία: Τεμαχισμένος σε ντουλάπα βρέθηκε Εβραίος που είχε πάει στην Μπογκοτά για να βρει τη νέα του σύζυγο

Φρικτό τέλος είχε ένας Εβραίος που πήγε στην Κολομβία για να βρει νέα σύζυγο, αλλά τον εντόπισαν τελικά νεκρό και τεμαχισμένο μέσα μια ντουλάπα σε δρόμο της Μπογκοτά.

Ο Ναχούμ Ισραήλ Έμπερ, 51 ετών υδραυλικός, πατέρας τεσσάρων παιδιών και μέλος της Χασιδικής κοινότητας Μπελζ στο Μπόρο Παρκ του Μπρούκλιν της Νέας Υορκης δολοφονήθηκε στη Μποκοτά της Κολομβίας.

Δεν έχει ανακοινωθεί το κίνητρο του εγκλήματος αλλά αρχικές αναφορές κάνουν λόγο ότι είχε στοχοποιηθεί από συμμορία που έκανε ληστείες.

Ο Εμπέρ είχε πρόσφατα γνωρίσει μια γυναίκα από τη χασιδική κοινότητα της Μπογκοτά και ταξίδεψε στη Νότια Αμερική για να τη συναντήσει, δήλωσε ο φίλος του Μότι Ντρέσντερ στη New York Post.

Ο άνδρας εθεάθη τελευταία φορά να φεύγει από το Airbnb που έμενε στην κολομβιανή πρωτεύουσα γύρω στις 9 μ.μ. στις 21 Απριλίου όπως καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.  Δεν τον είδαν ξανά. Μέρες αργότερα, ένας περαστικός εντόπισε μια ντουλάπα με αίματα στην άλλη πλευρά της πόλης από εκεί όπου είχε εξαφανιστεί ο Εμπέρ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι βρέθηκε ο 51χρονος τεμαχισμένος.

Η δολοφονία του έχει προκαλέσει σοκ στην κοινότητά του, όπου τώρα γίνονται προσπάθειες για να επιστραφεί η σορός του στις ΗΠΑ για ταφή.

 

«Δεν θα πείραζε ούτε μύγα», είπε ο Ντρέσντερ. «Ήταν πάντα ευγενικός, πάντα με ένα χαμόγελο. Μιλούσε πάντα θετικά. Στις πιο δύσκολες στιγμές του, μιλούσε για το πώς όλα θα πάνε προς το καλύτερο, έβγαζε το καλύτερο από τα πάντα».

Ο φίλος του πρόσθεσε: «Η κοινότητα είναι συντετριμμένη, είναι σε σοκ, πώς ένας άνθρωπος πηγαίνει εκεί απλώς για να τακτοποιήσει προσωπικές υποθέσεις και καταλήγει έτσι. Σε κάνει να νιώθεις ότι όλα είναι ασταθή».

 

Οι αρχές επιβολής του νόμου στην Κολομβία έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ η οικογένειά του εργάζεται για να τον φέρει πίσω στην πατρίδα, σύμφωνα με την Times of Israel.

«Πρόκειται για ένα δύσκολο και οδυνηρό περιστατικό ενός Εβραίου που δολοφονήθηκε μακριά από το σπίτι του», δήλωσε ο Γιόσι Λαντάου, μέλος της ανθρωπιστικής εθελοντικής οργάνωσης ZAKA. «Ευχαριστούμε την τοπική εβραϊκή κοινότητα στην Κολομβία και όλους όσοι εργάζονται για να του εξασφαλίσουν εβραϊκή ταφή το συντομότερο δυνατό».

Ο 51χρονος αφήνει πίσω του τα παιδιά του και την ευρύτερη οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων 16 αδελφών που ζουν σε κοινότητες Belz στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ισραήλ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
107
59
57
38
Newsit logo
Newsit logo