Άφαντη η Νάνσι Γκάθρι: Ο βασικός ύποπτος της απαγωγής φέρεται να είχε εμφανιστεί ξανά στην πόρτα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της απαγωγής της Νάνσι Γκάθρι, της 84χρονης μητέρας της παρουσιάστριας του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, η οποία αγνοείται από την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών που μίλησε στο CBS News, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, ο βασικός ύποπτος φέρεται να είχε βρεθεί στην εξώπορτα του σπιτιού της πριν από το βράδυ που εξαφανίστηκε. Η ηλικιωμένη γυναίκα και μητέρα της παρουσιάστριας Σαβάνα Γκάθρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην Τούσον της Αριζόνα το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για απαγωγή.

Το βίντεο του FBI και οι νέες εικόνες

Το FBI είχε ήδη δώσει στη δημοσιότητα στις 10 Φεβρουαρίου βίντεο από κάμερα της εξώπορτας, στο οποίο διακρίνεται ένα άτομο με κρυμμένο πρόσωπο και με σακίδιο πλάτης, που θεωρείται ο βασικός ύποπτος της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ίδιο άτομο είχε εμφανιστεί και άλλη φορά στην πόρτα της Γκάθρι. Το CBS μετέδωσε εικόνες – με αναφορά στο FBI – που φαίνεται να δείχνουν έναν μασκοφόρο άνδρα, αυτή τη φορά χωρίς σακίδιο, καταγεγραμμένο από την κάμερα του σπιτιού της, σε χρόνο προγενέστερο της απαγωγής.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς τραβήχτηκαν οι εικόνες. Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε αρχικά από το ABC News.

Guthrie suspect believed to have visited home before she went missing https://t.co/63lAqXOjnE — BBC News (World) (@BBCWorld) February 24, 2026

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Πίμα στην Αριζόνα ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter):

«Δεν υπάρχει ημερομηνία ή χρονική σήμανση που να συνοδεύει τις συγκεκριμένες εικόνες. Συνεπώς, οποιαδήποτε υπόθεση ότι οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σε διαφορετικές ημέρες είναι καθαρά εικασία».

«Στοχευμένη απαγωγή» βλέπουν οι ερευνητές

Η αστυνομία έχει δηλώσει πως θεωρεί ότι η Νάνσι Γκάθρι έπεσε θύμα στοχευμένης απαγωγής.

Η οικογένεια Γκάθρι έχει απευθύνει επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή της, ζητώντας παράλληλα αποδείξεις ότι βρίσκεται στη ζωή.

Παρ’ όλα αυτά, η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής άλυτο μυστήριο και οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.