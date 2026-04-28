H Τζόρτζια Μελόνι στηρίζει την απονομή χάριτος στη Νικόλ Μινέτι για το ροζ σκάνδαλο «μπούνγκα μπούνγκα»

Η Νικόλ Μινέτι έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση, όπως και για προαγωγή στην πορνεία, στο πλαίσιο της υπόθεσης «μπούνγκα μπούνγκα»
Η πρώην χορεύτρια Nicole Minetti / REUTERS / Φωτογραφία Paolo Bona

«Εμπιστεύομαι τον υπουργό Δικαιοσύνης, αποκλείω ενδεχόμενη παραίτησή του», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι χθες (28.04.2026), σχετικά με την απονομή χάριτος στη Νικόλ Μινέτι, «πέτρα» του ροζ σκανδάλου «μπούνγκα μπούνγκα».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στην υπόθεση της Νικόλ Μινέτι, η οποία φέρεται να έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Όπως γράφουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Ιταλός Πρόεδρος δεν φέρει ευθύνη διότι βασίστηκε στη θετική γνωμοδότηση του υπουργού Δικαιοσύνης και της εισαγγελίας του Μιλάνου.

Η σχετική αίτηση για απονομή χάριτος βασίστηκε στην υποτιθέμενη φροντίδα ανηλίκου και στην ανάγκη να του παρέχεται συνεχής ιατρική αγωγή. Σε άρθρα του ιταλικού Τύπου, όμως, η αιτιολογία αυτή κρίνεται ψευδής και παραπλανητική.

Υπενθυμίζεται ότι η Νικόλ Μινέτι έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση, όπως και για προαγωγή στην πορνεία, στο πλαίσιο της υπόθεσης «μπούνγκα μπούνγκα». Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις της εφημερίδας «Il Fatto Quotidiano», η Γενική Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε νέα έρευνα για επαλήθευση των προϋποθέσεων στις οποίες βασίστηκε η απονομή χάριτος, σε συνεργασία με την Interpol.

«Εμπιστεύομαι τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, αποκλείω ενδεχόμενη παραίτησή του. Μιλήσαμε μαζί και αναφερθήκαμε στις διάφορες φάσεις της υπόθεσης αυτής», ξεκαθάρισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

 

«Δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι το λανθασμένο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 1.245 αιτήσεις απονομής χάριτος των τελευταίων ετών. Μόνο στη συνέχεια προέκυψαν νέα, διαφορετικά στοιχεία», πρόσθεσε η Μελόνι.

