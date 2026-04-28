Κόσμος

Τραμπ κατά Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»

«Αν το Ιράν είχε πυρηνικά ο κόσμος θα ήταν όμηρος», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Jonathan Ernst

Τίποτα δεν αφήνει αναπάντητο ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα νέα του πυρά να δείχνουν προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Φρίντριχ Μερτς, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Bloomberg, στην οποία ανέφερε ότι το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ και χαρακτήρισε «αδιέξοδη» τη στρατηγική Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος.

Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

 

Ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, τότε «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος» και συνέχισε λέγοντας πως «εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo