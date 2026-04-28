Τραμπ κατά Μερτς: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα στα οικονομικά»

Τίποτα δεν αφήνει αναπάντητο ο Ντόναλντ Τραμπ, με τα νέα του πυρά να δείχνουν προς τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει!», τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτηση του στο Truth Social.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Φρίντριχ Μερτς, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Bloomberg, στην οποία ανέφερε ότι το Ιράν «ξεφτιλίζει» τις ΗΠΑ και χαρακτήρισε «αδιέξοδη» τη στρατηγική Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο. Δεν έχει ιδέα για τι πράγμα μιλάει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, ολόκληρος ο κόσμος θα ήταν όμηρος.

Εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό. Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Trump attacks Merz:



The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it’s OK for Iran to have a Nuclear Weapon. He doesn’t know what he’s talking about!



If Iran had a Nuclear Weapon, the whole World would be held hostage. I am doing something with Iran, right now, that other… pic.twitter.com/orQk3EsSyO — Clash Report (@clashreport) April 28, 2026

Ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε στην ανάρτησή του, ότι αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, τότε «όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος» και συνέχισε λέγοντας πως «εγώ κάνω κάτι με το Ιράν, αυτή τη στιγμή, που άλλα έθνη ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει εδώ και καιρό».