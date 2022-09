Τουλάχιστον δύο Ρώσοι έπεσαν νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ του Αφγανιστάν, ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax υπάρχουν πάνω από 11 τραυματίες.

Σημειώνεται πως η επίθεση αυτοκτονίας έγινε κοντά στην πρεσβεία της Ρωσίας στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την ώρα που δεκάδες Αφγανοί περίμεναν στην ουρά για να πάρουν βίζα. Υπάρχουν φόβοι ότι οι νεκροί θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ τοπικά μέσα κάνουν λόγο ακόμα και για 20 νεκρούς.

Η αφγανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας καμικάζι ανατίναξε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος κοντά στην είσοδο της πρεσβείας της Ρωσίας στην Καμπούλ και πρόσθεσε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τους ένοπλους φρουρούς ασφαλείας καθώς πλησίαζε στην πύλη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

“Ο βομβιστής αυτοκτονίας, προτού φθάσει στον στόχο του, αναγνωρίστηκε και πυροβολήθηκε από (Ταλιμπάν) φρουρούς της ρωσικής πρεσβείας…”, δήλωσε στο Reuters ο Μαουλάουι Σαμπίρ, ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο, το οποίο επικαλείται έναν κάτοικο της Καμπούλ, οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν έχουν αποκλείσει τον δρόμο που οδηγεί προς την πρεσβεία.

Πλάνα που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ασθενοφόρα να σπεύδουν στην περιοχή.

#Kabul: A short video of today's explosion in front of the Russian embassy, Russian citizens, diplomats, and many other people were killed and injured in this explosion. #Afghanistan pic.twitter.com/Fju2IU9Gjr