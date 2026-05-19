Σαν Ντιέγκο: Ανήλικος παλαιστής ο ένας εκ των δύο δραστών των πυροβολισμών στο τζαμί – Αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν 3 θύματα

Ανάμεσα στα θύματα και ο ήρωας - φρουρός του Ισλαμικού Κέντρου που κατάφερε να σώσει αρκετές ζωές πριν πέσει νεκρός - 17 και 19 χρόνων οι δράστες - Άφησαν αντισλαμικά μηνύματα μίσους μέσα στο αυτοκίνητό τους
17χρονος
Ο 17χρονος δράστης των πυροβολισμών / Φωτογραφία από Τwitter
Σοκαριστικές πληροφορίες έρχονται στο «φως» από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Μέχρι στιγμής 3 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ νεκροί είναι και οι δράστες. Ο ένας από αυτούς μόλις 17 χρόνων.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας (18.05.2026) στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια. Ο 17χρονος μαζί με τον 19χρονο άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τα θύματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Λίγο μετά βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο, έχοντας αφαιρέσει τη ζωή τους.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ ανέφερε πως οι δράστες βρέθηκαν με τραύματα από πυροβόλο όπλο. Η έρευνα για τα αίτια θανάτου τους συνεχίζεται.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κάλεμπ Βελάσκεθ.

Η μητέρα του ενός νεαρού ενημέρωσε τις αρχές ότι ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις, ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της και ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με έναν «σύντροφο» ντυμένο με στολή παραλλαγής.

Ο 17χρονος φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον και ήταν διακεκριμένος παλαιστής.

Στο σπίτι του ενός βρέθηκε σημείωμα αυτοκτονίας που μιλούσε για «φυλετική υπερηφάνεια». Στο αυτοκίνητο όπου βρέθηκαν νεκροί, εντοπίστηκαν αντισλαμικά μηνύματα και όπλα χαραγμένα με φράσεις μίσους.

Δοχείο βενζίνης που επίσης βρέθηκε, έφερε αυτοκόλλητο με το ναζιστικό σύμβολο «SS».

Το Ισλαμικό Τέμενος που σημειώθηκε η επίθεση / REUTERS/Mike Blake

Σχετικά με τα θύματα, ο ένας από αυτούς ήταν φρουρός ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου και φέρεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της επίθεσης.

«Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα, δεν θέλω να κάνω εικασίες, αλλά σε αυτό το στάδιο θεωρώ δίκαιο να πούμε ότι οι ενέργειές του ήταν ηρωικές και αναμφίβολα έσωσε ζωές», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Ο ήρωας – φρουρός αφήνει πίσω του 8 παιδιά.

Η ταυτότητα των άλλων θυμάτων παραμένει άγνωστη.

O Γουόλ δήλωσε επίσης ότι ενδέχεται ένας εργαζόμενος σε εταιρεία διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων να δέχθηκε πυροβολισμό στο κράνος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο των πυροβολισμών / Reuters

«Λάβαμε κλήσεις για ένα όχημα, λίγα τετράγωνα μακριά [από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο], από το οποίο πυροβολούσαν έναν εργαζόμενο σε διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Ο εργαζόμενος είναι καλά, αλλά συνεχίζουμε να ερευνούμε το σημείο. Φαίνεται να πυροβολήθηκε στο κράνος, το οποίο “απέκρουσε” τη σφαίρα και του έσωσε τη ζωή, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως», ανέφερε.

Οι αρχές, πρόσθεσε ο Γουόλ, βρίσκονται στη διαδικασία εκτέλεσης ενταλμάτων έρευνας, καθώς συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε στοιχείο και πληροφορία, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς εκτυλίχθηκε το περιστατικό πυροβολισμών στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο και τι θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποτραπεί.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και η σύζυγος του Τζένιφερ Σίμπελ Νιούσομ καταδίκασαν τη Δευτέρα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «φρικιαστική» και εκφράζοντας τη στήριξή τους προς την τοπική μουσουλμανική κοινότητα.

Αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο της τραγωδίας / REUTERS/Mike Blake

«Η Τζένιφερ και εγώ είμαστε συγκλονισμένοι από τη σημερινή βίαιη επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, όπου οικογένειες και παιδιά συγκεντρώνονται και γείτονες λατρεύουν ειρηνικά και με αίσθημα κοινότητας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του. «Σήμερα, αυτός ο κοινοτικός χώρος διαλύθηκε από πυροβολισμούς» πρόσθεσε.

«Η Καλιφόρνια εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τις κοινότητες που επλήγησαν από το σημερινό περιστατικό πυροβολισμών» τονίζεται.

αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Ντιέγκο, Σκοτ Γουόλ REUTERS/Mike Blake

Ο κυβερνήτης και η Πρώτη Σύντροφος ευχαρίστησαν επίσης τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης και τόνισαν ότι οι χώροι λατρείας δεν πρέπει να γίνονται στόχοι βίας.

«Οι πιστοί, οπουδήποτε, δεν θα πρέπει να φοβούνται για τη ζωή τους. Το μίσος δεν έχει θέση στην Καλιφόρνια και δεν θα ανεχθούμε πράξεις τρόμου ή εκφοβισμού κατά κοινοτήτων πίστης» αναφέρεται.

REUTERS/Mike Blake

Κλείνοντας την ανακοίνωση του ο Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε «τους γενναίους αστυνομικούς και τις δυνάμεις πρώτης ανταπόκρισης που ενήργησαν άμεσα για να προστατεύσουν τα παιδιά και τους πιστούς» και έστειλε μήνυμα προς της μουσουλμανική κοινότητα του Σαν Ντιέγκο λέγοντας ότι «η Καλιφόρνια στέκεται στο πλευρό σας».

