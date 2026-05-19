Κόσμος

Ινδία: Ελέφαντες ποδοπάτησαν και σκότωσαν 33χρονη τουρίστρια – Το βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε και άφησε την τελευταία πνοή της, σε πάρκο άγριων ζώων της Ινδίας
ελέφαντες
Στιγμιότυπο από το βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας στην Ινδία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία σε πάρκο άγριων ζώων στην Ινδία, με μια 33χρονη τουρίστρια να βρίσκει τραγικό θάνατο μέσα σε λίμνη. Ελέφαντες που εκείνη την ώρα τσακώνονταν, την έριξαν στο νερό και την ποδοπάτησαν χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Κανείς από τους αυτόπτες μάρτυρες δεν κατάφερε να την απομακρύνει. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας, η οποία τελικά ανασύρθηκε νεκρή. 

Όλα έγιναν τη Δευτέρα (18-05-2026) σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου στην Ινδία. Η άτυχη τουρίστρια μπήκε κάποια στιγμή στο νερό, για να δει από κοντά τους ελέφαντες, αλλά εκείνη την ώρα, τα μεγαλόσωμα θηλαστικά άρχισαν να τσακώνονται. Επρόκειτο για μέλη της ίδιας οικογένειας, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του πάρκου, που δεν κατάφεραν να σώσουν τη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το «India Today», κάποια στιγμή, δύο από τους ελέφαντες που λέγονται Καντσάν και Μαρθάντα, έγιναν επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των οδηγών να ελέγξουν τα ζώα, η κατάσταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας Μαρθάντα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη, η οποία παγιδεύτηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα. Δυο άντρες μπαίνουν στη λίμνη αλλά δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν έγκαιρα την 33χρονη. Ο ένας από τους δύο, κρατούσε στην αγκαλιά του και ένα μικρό παιδί, όπως φαίνεται στις εικόνες.

Το πάρκο άγριων ζώων στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο καθώς είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους ελέφαντες, συμπεριλαμβανομένων της σίτισης και του μπάνιου υπό την επίβλεψη οδηγών και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Εσουάν Καντρέ, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
102
92
87
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πώς οι ηγέτες των χωρών του Κόλπου έπεισαν τον Τραμπ να αναβάλει την νέα επίθεση στο Ιράν – Φοβούνται για αντίποινα
Του ζήτησαν να κάνει υπομονή λίγες ημέρες καθώς είναι κοντά στο να κατατεθεί ειρηνευτική πρόταση που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές - Το παρασκήνιο το συνομιλιών σύμφωνα με το Axios
Ντόναλντ Τραμπ
Βίντεο από τους πυροβολισμούς στην Τουρκία με τους 6 νεκρούς - Σκότωσε την σύζυγό του και άνοιξε πυρ σε διαφορετικές περιοχές
Αφού πυροβόλησε την σύζυγό του, εισέβαλε σε εστιατόριο σκοτώνοντας πελάτες και προσωπικό και στη συνέχεια επιτέθηκε σε βοσκό και δύο ακόμη άτομα σε βενζινάδικο
Η στιγμή των πυροβολισμών
Ανήλικος παλαιστής ο ένας εκ των δύο δραστών των πυροβολισμών στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν 3 θύματα
Ανάμεσα στα θύματα και ο ήρωας - φρουρός του Ισλαμικού Κέντρου που κατάφερε να σώσει αρκετές ζωές πριν πέσει νεκρός - 17 και 19 χρόνων οι δράστες - Άφησαν αντισλαμικά μηνύματα μίσους μέσα στο αυτοκίνητό τους
17χρονος
Newsit logo
Newsit logo