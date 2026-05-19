Ινδία: Ελέφαντες ποδοπάτησαν και σκότωσαν 33χρονη τουρίστρια – Το βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας

Τραγωδία σε πάρκο άγριων ζώων στην Ινδία, με μια 33χρονη τουρίστρια να βρίσκει τραγικό θάνατο μέσα σε λίμνη. Ελέφαντες που εκείνη την ώρα τσακώνονταν, την έριξαν στο νερό και την ποδοπάτησαν χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Κανείς από τους αυτόπτες μάρτυρες δεν κατάφερε να την απομακρύνει. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τις τελευταίες στιγμές της άτυχης γυναίκας, η οποία τελικά ανασύρθηκε νεκρή.

Όλα έγιναν τη Δευτέρα (18-05-2026) σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου στην Ινδία. Η άτυχη τουρίστρια μπήκε κάποια στιγμή στο νερό, για να δει από κοντά τους ελέφαντες, αλλά εκείνη την ώρα, τα μεγαλόσωμα θηλαστικά άρχισαν να τσακώνονται. Επρόκειτο για μέλη της ίδιας οικογένειας, όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του πάρκου, που δεν κατάφεραν να σώσουν τη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το «India Today», κάποια στιγμή, δύο από τους ελέφαντες που λέγονται Καντσάν και Μαρθάντα, έγιναν επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των οδηγών να ελέγξουν τα ζώα, η κατάσταση κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας Μαρθάντα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη, η οποία παγιδεύτηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο βίντεο αποτυπώνονται τα όσα εκτυλίχθηκαν εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα. Δυο άντρες μπαίνουν στη λίμνη αλλά δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν έγκαιρα την 33χρονη. Ο ένας από τους δύο, κρατούσε στην αγκαλιά του και ένα μικρό παιδί, όπως φαίνεται στις εικόνες.

A tourist woman was killed during an elephant bathing session at the popular Dubare safari camp in India



The 33-year-old visitor from Chennai became trapped between two elephants that suddenly started fighting in the river during a tourist attraction event.



Το πάρκο άγριων ζώων στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery και αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο καθώς είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους ελέφαντες, συμπεριλαμβανομένων της σίτισης και του μπάνιου υπό την επίβλεψη οδηγών και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Εσουάν Καντρέ, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος.