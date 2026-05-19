Στο Πεκίνο σήμερα ο Πούτιν: Η ατζέντα των συζητήσεων με τον Σι και η συμφωνία για τον αγωγό «Σιβηρία 2»

Για το Πεκίνο ταξιδεύει σήμερα (19.05.2026) ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν ώστε να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην κινεζική πρωτεύουσα.

Λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε μήνυμα συνεργασίας και ενότητας με τον Σι Τζινπίνγ, λέγοντας πως οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους.

Η σχέση ανάμεσα στις δυο χώρες έχει φθάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Οι δυο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να «υποστηρίξουν η μια την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας», επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Οι δυο χώρες επεκτείνουν ενεργά τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο, ανέφερε, μιλώντας για «στενή» και «στρατηγική» σχέση που διαδραματίζει «σταθεροποιητικό ρόλο» στις διεθνείς σχέσεις.

«Δεν ευθυγραμμιζόμαστε εναντίον οποιουδήποτε, εργαζόμαστε για την υπόθεση της ειρήνης και οικουμενικής ευημερίας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος στο μήνυμα αυτό.

Οι νέες συμφωνίες Ρωσίας – Κίνας

Τον Βλαντιμίρ Πούτιν θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους η διοικήτρια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών (Gazprom, Rosneft), σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αν και ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζίνπινγκ αναμένεται να συζητήσουν τις συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως τον αποκαλεί το Κρεμλίνο.

Πάντα σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, αναμένεται να υπογραφτούν κοινή διακήρυξη και διάφορες διμερείς συμφωνίες.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, το Γιούρι Ουσακόφ, οι δυο χώρες θα συνάψουν κάπου 40 συμφωνίες, σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές κ.ά. τομείς.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που προωθεί η ρωσική πλευρά είναι η κατασκευή αγωγού που έχει βαφτιστεί «Σιβηρία 2», για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας.

Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.

Κατά τον κ. Ουσακόφ, οι πρόεδροι Πούτιν και Σι αναμένεται να συναντηθούν αρκετές φορές ακόμη φέτος, στο περιθώριο διεθνών συνόδων.