Πυροβολισμοί στην Ισπανία με 2 νεκρούς και 4 τραυματίες – Αναζητείται ο δράστης

Πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Δευτέρας (18.05.2026) στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 4.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στην πόλη Ελ Εχίδο στην Αλμερία της Ισπανίας, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης είχε κάποιου είδους συγγένεια με τα θύματα.

Αφού τους τραυμάτισε, τράπηκε σε φυγή και ακόμη αναζητείται.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο παιδιά.

Ασθενοφόρα και ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα θύματα.

Στη συνέχεια τα μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος των 2 ενώ οι υπόλοιποι 4 μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.