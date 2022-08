Έκρηξη σε σιιτική οικιστική περιοχή της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ, σκότωσε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και άφησε πίσω της τρεις τραυματίες, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η έκρηξη έγινε σε ένα πολυσύχναστο μέρος», δήλωσε ο Χαλίντ Ζαντράν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει το σημείο της έκρηξης και άνδρες να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες μετά το συμβάν.

BREAKING 🇦🇫 : An explosion following gunfire was reported west of Kabul in Sar-e-Karez – aamajnews #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/eqF7oX7k2q