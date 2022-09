Τραγικός είναι ο απολογισμός της νέας επίθεσης αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν, καθώς μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί τουλάχιστον 19 άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα περισσότερα θύματα είναι κορίτσια.

Η επίθεση αυτοκτονίας έγινε το πρωί της Παρασκευής σε εκπαιδευτικό κέντρο στο Αφγανιστάν, όπου ζει η εθνοτική μειονότητα των Χαζάρα, στόχος πολλών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

«Ήμασταν περίπου 600 (μαθητές) στην τάξη, αλλά τα περισσότερα θύματα είναι κορίτσια», δήλωσε ένας από τους μαθητές που βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

«Οι μαθητές προετοιμάζονταν για ένα διαγώνισμα όταν βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε σε αυτό το κέντρο εκπαίδευσης. Δυστυχώς 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 άλλοι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο Χαλίντ Ζάντραν εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Το κέντρο αυτό προετοιμάζει μαθητές, ηλικίας 18 ετών και άνω, για τις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο.

Η επίθεση, που είχε για μία ακόμη φορά στόχο την εκπαιδευτική κοινότητα, σημειώθηκε στη συνοικία Νταστ-ε- Μπάρσι, στο δυτικό τμήμα της Καμπούλ όπου ζει η μειονότητα των Χαζάρα. Εκεί έχουν σημειωθεί μερικές από τις πιο φονικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φωτογραφίες που δημοσίευσαν τοπικά μέσα δείχνουν ματωμένους ανθρώπους να μεταφέρονται από τον τόπο της επίθεσης.

The corpses of #Hazara students who died in a suicide attack this morning at the Kaj educational center in #Kabul .#StopHazaraGenocide 💔 pic.twitter.com/LQWd9cWJea — Nilofar Moradi (@NilofarMoradi2) September 30, 2022

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι οικογένειες των μαθητών έχουν πάει σε διάφορα νοσοκομεία αναζητώντας τους συγγενείς τους.

Τουλάχιστον σε ένα νοσοκομείο οι Ταλιμπάν ζήτησαν από τις οικογένειες των θυμάτων να αποχωρήσουν φοβούμενοι ότι θα σημειωθεί νέα επίθεση.

Κατάλογοι με τα ονόματα των νεκρών και των τραυματιών έχουν αναρτηθεί στις εισόδους των νοσοκομείων.

Μπαράζ επιθέσεων σε σχολεία θηλέων

«Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων αποδεικνύουν την απάνθρωπη σκληρότητα του εχθρού και την απουσία ηθικών αξιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Αμπντούλ Νάφι Τάκορ.

At least 20 people killed and more than 100 injured after an explosion & subsequent shooting in Hazara education center in #Kabul : Reports



Visuals from #Afghanistan pic.twitter.com/U7lJ8Gftxg — Sandeep Kumar (@sandeep_suga) September 30, 2022

Στις 20 Απριλίου τουλάχιστον έξι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και 24 άλλοι τραυματιστεί όταν σημειώθηκαν δύο εκρήξεις σε σχολείο αρρένων στην ίδια συνοικία.

Η Νταστ-ε- Μπάρσι έχει γίνει στόχος πολλών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια, ενώ για αρκετές από αυτές έχει αναλάβει την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν, το τοπικό παρακλάδι της τζιχαντιστικής οργάνωσης, που θεωρεί τους Χαζάρα αιρετικούς.

Τον Μάιο του 2021 σειρά εκρήξεων είχε σημειωθεί έξω από σχολείο θηλέων στη συνοικία αυτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 85 άνθρωποι, κυρίως μαθήτριες λυκείου, και να τραυματιστούν περισσότεροι από 300.

Το ΙΚ, που είχε αναλάβει την ευθύνη για μια άλλη επίθεση σε εκπαιδευτικό κέντρο τον Οκτώβριο του 2020, πιστεύεται ότι εξαπέλυσε και την επίθεση του Μαΐου.

Extremely CAUTION: some of today’s attack victims in wast #Kabul. Many eyewitnesses confirmed to @Etilaatroz the number of victims are more then 60. And most are girls. #Afghanistan pic.twitter.com/H5eNfrK1zt — Zaki Daryabi (@ZDaryabi) September 30, 2022

Μικρότερες επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες ανέλαβε το ΙΚ, σημειώθηκαν στην Νταστ-ε- Μπάρσι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2021.

Μετά την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της βίας στο Αφγανιστάν, αλλά η κατάσταση ασφαλείας άρχισε να επιδεινώνεται τους τελευταίους μήνες.