Όλες οι εμπορικές πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν ανεστάλησαν. Αυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον χώρο επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο στρατιωτικά αεροπλάνα. Σημειώνεται ότι η British Airways δεν χρησιμοποιεί επί του παρόντος τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρία καθώς οι αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν στην πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media το αεροδρόμιο της Καμπούλ δέχθηκε επίθεση. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πλήθος κόσμου να προσπαθεί να επιβιβαστεί σε κάποιο αεροσκάφος προκειμένου να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, ενώ την ίδια ώρα στον ουρανό φαίνονται πυρά.

Δείτε βίντεο:

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα προειδοποίηση ασφαλείας εξέδωσε και η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σημειώνοντας ότι κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

“Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται”, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.