Βρετανία: Ιππέας σκοτώθηκε πέφτοντας από το άλογό της μπροστά στα μάτια του βασιλιά Κάρολου

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο τραγικός θάνατος της 24χρονης στρατιώτη και αναβάτριας Σιάρα Σάλιβαν, η οποία έχασε τη ζωή της λίγα λεπτά μετά την εμφάνισή της μπροστά στον βασιλιά Κάρολο στο Royal Windsor Horse Show. Η νεαρή γυναίκα έπεσε από το άλογό της το βράδυ της Παρασκευής, αμέσως μετά την αποχώρησή της από την αρένα, και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της.

Η στρατιωτικός υπηρετούσε στο επίλεκτο σώμα The King’s Troop Royal Horse Artillery της Βρετανίας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή τόσο στους συναδέλφους όσο και στους φίλους της. Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια, περιγράφοντάς την ως μια «όμορφη ψυχή» που «έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο».

Ο πατέρας της δημοσίευσε φωτογραφία της στα social media γράφοντας πως «η τιμή και η προσφορά της δεν θα ξεχαστούν ποτέ», ενώ η μητέρα της ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι συνάδελφοί της μίλησαν για μια εξαιρετική στρατιώτη και ατρόμητη ιππέα, που είχε πάθος με τα άλογα από παιδί. Ήταν πάντα πρόθυμη να αναλάβει τα πιο δύσκολα άλογα και είχε εξελιχθεί σε εκπαιδεύτρια ιππασίας για τους νεότερους στρατιώτες του σώματος. Παράλληλα, συμμετείχε σε μεγάλες βασιλικές τελετές, όπως η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και η στέψη του βασιλιά Καρόλου.

La famille d’une cavalière de l’armée décédée après une représentation devant le roi Charles a rendu un hommage émouvant à leur fille.



Ciara Sullivan, membre de la King’s Troop, Royal Horse Artillery, a été mortellement blessée lors d’un incident survenu vendredi soir.



The show ended with a display by the Royal Horse Artillery. As they were leaving the arena, 1 of the horses tripped and fell. It was announced today that the horse is OK but that one of the soldiers had passed away although it is not yet clear what happened. pic.twitter.com/otisa3AOMo — Rock Lobster (@MissWittank) May 16, 2026

Ο βασιλιάς Κάρολος, που βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη το δυστύχημα, δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε πως ο ίδιος θα επικοινωνήσει προσωπικά με την οικογένεια για να εκφράσει τα συλλυπητήριά του, ενώ όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας δήλωσαν βαθιά θλιμμένα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ύποπτες συνθήκες γύρω από τον θάνατό της και συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη. Παράλληλα, οι διοργανωτές του Royal Windsor Horse Show και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας συνεργάζονται στενά με τις Αρχές για τη συλλογή στοιχείων.

It is with great sadness that we can confirm the death of Lance Bombardier Ciara Sullivan, who died on 15 May following a tragic incident at the Royal Windsor Horse Show. pic.twitter.com/1syjQNUCHI — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 18, 2026

Η είδηση του θανάτου της Σιάρα συγκλόνισε τον κόσμο της ιππασίας και του στρατού. Φίλοι, συναθλητές και συνάδελφοί της μιλούν για μια γυναίκα γεμάτη ενέργεια, καλοσύνη και αφοσίωση, που ενέπνεε όσους τη γνώριζαν. Πολλοί την χαρακτήρισαν πρότυπο και υπογράμμισαν πως η απώλειά της αφήνει ένα τεράστιο κενό τόσο στο στράτευμα όσο και στον χώρο της ιππασίας.