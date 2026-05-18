Λύθηκε το μυστήριο με το νεκρό «κορίτσι του Μάιν», 25 χρόνια μετά – Είχε βρεθεί να επιπλέει σε ποτάμι της Γερμανίας

Για τη δολοφονία συνελήφθη ο πατέρας του θύματος, ένας Γερμανός πολίτης ηλικίας 67 ετών σήμερα
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Boris Roessler / picture-alliance / dpa / AP Images
Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επιπλέει νεκρή σε έναν ποταμό της Γερμανίας, το «κορίτσι στον Μάιν», μια έφηβη του έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε εντέλει και ο πατέρας της συνελήφθη για τη δολοφονία, όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ την Δευτέρα (18/5/26).

Η ταυτοποίηση του θύματος, της 16χρονης «Ντιάνα Σ.» στη Γερμανία, κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που έπεσαν θύματα δολοφονίας ή πέθαναν κάτω από «ύποπτες» συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες.

Η «Ντιάνα Σ.» βρέθηκε νεκρή από περαστικούς στις 31 Ιουλίου 2001, στον ποταμό Μάιν, στη Φρανκφούρτη. Το σώμα της ήταν τυλιγμένο με υφάσματα και ο δράστης προσπάθησε να το βυθίσει δένοντάς το στη βάση μιας ομπρέλας, σύμφωνα με τη «μαύρη ειδοποίηση» που είχε δημοσιοποιήσει η Ιντερπόλ το 2024, όταν ξεκίνησε και πάλι την έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η 16χρονη έφερε πολλά τραύματα, που υποδήλωναν ότι την κακομεταχειρίζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν επίσης ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Έμεινε ανώνυμη επί ένα τέταρτο του αιώνα αλλά, μετά την έκκληση της Ιντερπόλ στους πολίτες, υπήρξαν αρκετές πληροφορίες που επέτρεψαν στους αστυνομικούς να ερευνήσουν νέα δεδομένα.

Με βάση τα νέα στοιχεία, συνελήφθη ο πατέρας της έφηβης, ένας Γερμανός πολίτης ηλικίας 67 ετών σήμερα. Την περασμένη Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με την εισαγγελία της Φρανκφούρτης.

Αυτή είναι η έκτη ταυτοποίηση θύματος ανεξιχνίαστης υπόθεσης στο πλαίσιο της εκστρατείας Identify Me, έπειτα από εκείνες της «γυναίκας με το τατουάζ λουλούδι», της «γυναίκας στο κοτέτσι» και άλλες. Είναι επίσης η δεύτερη που οδηγεί σε σύλληψη του δράστη.

Μέχρι σήμερα, 41 ανεξιχνίαστες υποθέσεις περιμένουν ακόμη τη λύση τους.

