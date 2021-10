Κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί δέχονται πολλές επικρίσεις γιατί, ενώ ζητούν από τους Ταλιμπάν να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών, στέλνουν αντιπροσωπείες αποτελούμενες μόνο από άνδρες στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της οργάνωσης που κυβερνά το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν διόρισαν κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά άνδρες και περιόρισαν τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία και τη μόρφωση, από την πρώτη στιγμή που στο Αφγανιστάν, προκαλώντας την καταδίκη πολλών χωρών.

Όμως η παρουσία γυναικών είναι σπάνια και στις αντιπροσωπείες κυβερνήσεων, υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που πηγαίνουν στην Καμπούλ για να συναντηθούν με τους Ταλιμπάν.

«Γυναίκες με υψηλόβαθμα αξιώματα θα έπρεπε να έχουν αναλάβει τις συνομιλίες μας με τους Ταλιμπάν (…) Μην αποκλείετε τις γυναίκες», υπογράμμισε η Σαχαρζάντ Ακμπάρ, η επικεφαλής της εξόριστης Ανεξάρτητης Αφγανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μια έκκληση που απηύθηνε κυρίως σε κυβερνήσεις και τον ΟΗΕ, ζητώντας μέσω Twitter «να μην κανονικοποιήσουν την εξαφάνιση των γυναικών από τους Ταλιμπάν».

When did we stop „leading by example“?



Why do I need to say it over and over again?



❗️#Women belong at the decision-making #tables. On the #Taliban side – and on ours.❗️



How often do we need to bang our heads against the same walls?



➡️ No more male only delegations! https://t.co/bdYNfCDi1a