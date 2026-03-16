Αφγανιστάν: Το Πακιστάν βομβάρδισε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ – Νεκρά άτομα που έκαναν θεραπείες

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι πραγματοποίησε επίθεση στην Καμπούλ, πλήττοντας, σύμφωνα με την ίδια, ένα «κέντρο απεξάρτησης από ναρκωτικά» και προκαλώντας θύματα μεταξύ αμάχων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλά Μουτζαχίντ δήλωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι «το καθεστώς του Πακιστάν, παραβίασε για άλλη μια φορά τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν, στοχεύοντας νοσοκομειακή μονάδα απεξάρτησης στην Καμπούλ», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άτομα που υποβάλλονταν σε θεραπεία.

Ο ίδιος καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) αφηγήθηκαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, ύστερα από αεροπορική επιδρομή.

Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της εξαπέλυσαν «στοχευμένες επιθέσεις» εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών που εξυπηρετούν τρομοκράτες» στην Καμπούλ και στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Εδώ και μήνες οι εχθροπραξίες μεταξύ του Πακιστάν και του Αφγανιστάν συνεχίζονται, με το Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει καταφύγιο σε μαχητές του κινήματος των πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), οι οποίοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για φονικές επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Οι αφγανικές αρχές το διαψεύδουν.

Έπειτα από μια κλιμάκωση τον Οκτώβριο που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, οι συγκρούσεις μειώθηκαν χωρίς όμως ποτέ να σταματήσουν. Ωστόσο, κλιμακώθηκαν εκ νέου μετά τα πακιστανικά πλήγματα στις 26 Φεβρουαρίου, με το Ισλαμαμπάντ να κάνει λόγο για «ανοικτό πόλεμο».

Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA) ανέφερε την Παρασκευή ότι 75 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Αφγανιστάν από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες με το Πακιστάν.

Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με αφγανικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινού βομβαρδισμού από πακιστανικές δυνάμεις στο ανατολικό Αφγανιστάν.

Ο Μουσταγκφίρ Γκουμπούζ, εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Χοστ, δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι τα μεσάνυχτα της Κυριακής πακιστανικές δυνάμεις εκτόξευσαν όλμους στο χωριό Νάρι της περιοχής Γκουρμπούζ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια γυναίκα και ένα παιδί. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το γραφείο του κυβερνήτη ανέφερε ότι άλλοι δύο ανήλικοι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό με όλμους στην περιοχή Αφγαν Ντουμπάι της ίδιας επαρχίας.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χαμντουλάχ Φιτράτ δήλωσε ότι ακόμη ένας άνθρωπος σκοτώθηκε την Κυριακή στην ανατολική επαρχία Νουριστάν, όταν βλήματα έπληξαν ένα σπίτι αμάχων.

Σύμφωνα με τις αφγανικές αρχές, τις τελευταίες ημέρες οι διασυνοριακές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 18 αμάχων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κλιμάκωσης, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κινητοποιείται για να παρέχει «άμεση σωτήρια επισιτιστική βοήθεια» σε περισσότερες από 20.000 οικογένειες που εκτοπίστηκαν στο Αφγανιστάν λόγω των συγκρούσεων.

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής του WFP στο Αφγανιστάν, Τζον Έιλιεφ, προειδοποίησε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να αγνοήσει την κατάσταση. «Το Αφγανιστάν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο συγκρούσεις και οποιαδήποτε περαιτέρω αστάθεια θα ωθήσει εκατομμύρια ανθρώπους βαθύτερα στην πείνα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο μια περιοχή που ήδη βρίσκεται στα όριά της», δήλωσε.