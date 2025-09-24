Άγαλμα με Τραμπ και Επστάιν χέρι-χέρι και έτοιμοι να χορέψουν έξω από τον Λευκό Οίκο – «Φίλοι για πάντα»

Δεν αφήνουν οι Αμερικανοί τον Ντόναλντ Τραμπ να ησυχάσει από το σκάνδαλο Τζέφρι Επστάιν. Ένα γλυπτό με τους δυο τους να κρατιούνται χέρι-χέρι και να κάνουν κάτι που μοιάζει με χορευτική φιγούρα ξεπρόβαλε έξω από τον Λευκό Οίκο. «Φίλοι για πάντα» το θέμα του.

«Γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του “στενού του φίλου”, Τζέφρι Επστάιν», αναφέρει μια πλάκα στο κάτω μέρος του γλυπτού.

Σύμφωνα με το CNN, το άγαλμα έχει στηθεί προσωρινά στο Εθνικό Πάρκο στην Ουάσιγκτον, μπροστά από τον Λευκό Οίκο, από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται «Η Μυστική Χειραψία».

«Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως κρίνουν κατάλληλο – αλλά δεν αποτελεί είδηση ότι ο Επστάιν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ τον έδιωξε από το κλαμπ του επειδή γιατί ήταν φρικιό (σ.σ. for being a creep)», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.