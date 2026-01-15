Αγία Νάπα: Σάλος μετά το ντοκιμαντέρ για σεξουαλική εκμετάλευση εργαζομένων – Οι έρευνες και η απάντηση

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μέσα από ένα εκτενές ντοκιμαντέρ του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Channel 4 έχουν προκαλέσει σάλο στο τουριστικό θέρετρο της Κύπρου.

Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και για άθλιες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετωπίζουν νεαρές Βρετανίδες στην Αγία Νάπα, φέρνει στο φως το βρετανικό ντοκιμαντέρ με τις αρχές της Κύπρου να πραγματοποιούν έρευνα για τις καταγγελίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, η δημοσιογράφος Tir Dhondy ταξίδεψε μυστικά στην Κύπρο, προσποιούμενη την κομμώτρια, προκειμένου να διερευνήσει καταγγελίες συμπατριωτών της σχετικά με οργανωμένα «πακέτα» εργασίας και διαμονής σε τουριστικές περιοχές.

Στο υλικό του ντοκιμαντέρ καταγράφονται ιδιοκτήτες μπαρ και νυχτερινών κέντρων να καυχιούνται για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, να απευθύνονται με προσβλητικό τρόπο στις εργαζόμενες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφήνουν υπονοούμενα ότι προσωπικές «χάρες» θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσληψή τους.

Channel 4 tarafından hazırlanan bir belgesele göre; “çalışma tatili” adı altında güney Kıbrıs Ayia Napa’ya getirilen genç İngiliz kadınları hedef alan bir sömürü sistemi kuruldu.



January 10, 2026

Η ίδια η δημοσιογράφος καταγγέλλει ότι λίγες ώρες μετά την άφιξή της στην Αγία Νάπα, ιδιοκτήτης μπαρ της είπε πως «αν θέλει να δει το στήθος της, θα της το ζητήσει», ενώ τονίζει ότι πολλές από τις κοπέλες που συμμετέχουν στα προγράμματα είναι μόλις 16 ή 17 ετών.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι και οι περιγραφές για τις συνθήκες διαβίωσης. Πολλές εργαζόμενες κάνουν λόγο για υποβαθμισμένα και επικίνδυνα καταλύματα, με σπασμένα παράθυρα, χαλασμένα συστήματα ασφαλείας, μούχλα, έντομα και ελλιπείς εγκαταστάσεις. Μία από αυτές περιέγραψε πως ξύπνησε μέσα στη νύχτα και είδε άγνωστο άνδρα να στέκεται πάνω από το κρεβάτι της, ενώ άλλες αναφέρουν διαμερίσματα χωρίς σταθερό ζεστό νερό, βρώμικα στρώματα και πλήρη απουσία υποστήριξης.

Παράλληλα, καταγγέλλονται κρυφές χρεώσεις και παράνομες πρακτικές απασχόλησης. Οι συμμετέχουσες στα πακέτα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον ποσά κατά την άφιξή τους, όπως εγγυήσεις, τέλη κατοικίας και λογαριασμούς, που αυξάνουν σημαντικά το αρχικό κόστος και συχνά δεν επιστρέφονται. Πολλές αναφέρουν εξαντλητικά ωράρια, με ελάχιστη ή και μηδενική αμοιβή.

Η Dhondy επισημαίνει ακόμη ότι τόσο η ίδια όσο και άλλοι εργαζόμενοι απασχολήθηκαν χωρίς άδεια εργασίας, γεγονός ιδιαίτερα σοβαρό μετά το Brexit, καθώς οι Βρετανοί πολίτες απαιτείται πλέον να διαθέτουν σχετική άδεια για εργασία σε χώρες της ΕΕ. Όπως τονίζει, πολλοί δεν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως, με αποτέλεσμα να βρεθούν «παγιδευμένοι» τόσο οικονομικά όσο και νομικά.

Γι αυτό το θέμα, εξέδωσε ανακοίνωση η αστυνομία, σημειώνοντας ότι «αναφορικά με ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, η Αστυνομία έχει ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα».

«Δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα – Μηδενική ανοχή», λέει ο δήμαρχος

«Τα αναφερόμενα περιστατικά δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της Αγίας Νάπας. Μηδενική ανοχή σε παράνομες πρακτικές και περιστατικά παρενόχλησης» δηλώνει ο δήμαρχος κ. Χρίστος Ζαννέττου.

Αναφορικά με τον σάλο που προέκυψε σε σχέση με το ντοκιμαντέρ του βρετανικού καναλιού Channel 4, το οποίο κάνει αναφορά σε παράνομες και απαράδεκτες συνθήκες εργασίας και διαμονής, καθώς και σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης εις βάρος νεαρών Βρετανίδων εργαζομένων στην Αγία Νάπα, ο Δήμος Αγίας Νάπας, διά του Δημάρχου κ. Χρίστου Ζαννέττου, καταδικάζει απερίφραστα την ύπαρξη τέτοιων μεμονωμένων περιστατικών, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της περιοχής, αναφέρει το sigmalive.com.