Ισραήλ: Αποτρέψαμε επίθεση ειδικών δυνάμεων του Ιράν που είχε στόχο τον αγωγό πετρελαίου Μπακού – Τσεϊχάν

Την επίθεση θα εκτελούσε η Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης, γνωστή και ως «Μονάδα 4000»
Ισραηλινοί στρατιώτες
Ισραηλινοί στρατιώτες / REUTERS / Shir Torem

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (20.04.2026) ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο του Ιράν που σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου που μεταφέρει αργό πετρέλαιο από Αζερμπαϊτζάν στη Μεσόγειο όπως επίσης και σε ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν.

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπηρεσίες πληροφοριών Μοσάντ και Σιν Μπετ, αναφέρουν ότι το σχέδιο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) να επιτεθούν στον αγωγό Μπακού –Τμπιλίσι – Τσεϊχάν, που καταλήγει στην Τουρκία μέσω Γεωργίας, απετράπη πριν από αρκετές εβδομάδες.

Ο πυρήνας σχεδίαζε επίσης επιθέσεις σε εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους στο Αζερμπαϊτζάν συμπεριλαμβανομένων της πρεσβείας του Ισραήλ και της συναγωγής στο Μπακού, όπως επίσης και των ηγετών της εβραϊκής κοινότητας στο Αζερμπαϊτζάν, αναφέρουν οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών στην ανακοίνωσή τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα. Τα μέλη του πυρήνα, που είχαν στην διάθεσή τους drones με εκρηκτικά και θραυσματοφόρα βλήματα, συνελήφθησαν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο πυρήνας για να πραγματοποιήσει τις προθέσεις του συγκέντρωνε πληροφορίες για τους στόχους, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής επιτήρησης και της φωτογράφισης, όλα με άμεσες εντολές από τους χειριστές τους από το Ιράν».

«Αυτή η αποκάλυψη, σε συνδυασμό με εντατική έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών και επιχειρησιακές δραστηριότητες επί τόπου, οδήγησαν στην αποκάλυψη του μυστικού τρομοκρατικού δικτύου που έχει δημιουργηθεί εντός του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και της ιεραρχίας του».

Η ανακοίνωση των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, αναφέρει ότι επικεφαλής του πυρήνα ήταν ο Ραχμάν Μοκαντάμ, ο οποίος διετέλεσε επίσης επικεφαλής της Διεύθυνσης Ειδικών Επιχειρήσεων των μυστικών υπηρεσιών του IRGC, γνωστή και ως «Μονάδας 4000».

Ο Μοκαντάμ σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, στο πλαίσιο ενός αεροπορικού πολέμου που διεξάγεται εναντίον του Ιράν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έλον Μασκ: Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες από τη γαλλική Δικαιοσύνη για Χ και Grok
H κλήση δεν έχει στην παρούσα φάση υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η γαλλική Δικαιoσύνη θα μπορούσε στη συνέχεια να κλιμακώσει τις πιέσεις της φθάνοντας ως και την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης
Ο Έλον Μασκ
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στο Ιράκ: «Αναχωρήστε αμέσως αν είστε εκεί»
«Μην επιχειρήσετε να προσεγγίσετε την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη ή το Γενικό Προξενείο στο Ερμπίλ λόγω σοβαρών κινδύνων ασφαλείας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση
U.S. Embassy is seen across the Tigris River in Baghdad, Tuesday, March 17, 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)
