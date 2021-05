Από εκατοντάδες μουσουλμάνους κατακλύστηκε η Αγιά Σοφιά που συμμετείχαν στην ομαδική προσευχή με επικεφαλής τον Αλί Ερμπάς, τον ανώτατο ιμάμη της χώρας.

Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που γιορτάζεται στην Αγιά Σοφιά το Μπαϊράμι, αφότου δηλαδή με απόφαση Ερντογάν, το μουσείο του εμβληματικού ναού μετετράπη σε τζαμί. Αυτό μάλιστα συνέβη λίγες ώρες μετά από τη νέα καταδίκη από τις ΗΠΑ της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, στην Έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες.

Κρατώντας ένα σπαθί στο χέρι του που συμβολίζει την κατάκτηση ο Ερμπάς έδωσε το στίγμα για την προσευχή.

«Αυτές οι γιορτές γίνονται σε εξαιρετικές στιγμές και μας καθορίζουν, ενώνουν τις καρδιές μας και ενισχύουν την αδελφότητά μας» είπε στην ομιλία του.

In pictures: For the first time in 87 years, Muslims perform Eid al Fitr prayer at Hagia Sophia Grand Mosque in Turkey’s Istanbul ☪️🕊🕌 pic.twitter.com/EKiQrP3py2