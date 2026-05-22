Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν τη σημαία – Ελεύθεροι να επιστρέψουν στη χώρα

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με 5ετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, στους δύο Έλληνες, που άνοιξαν σημαία με τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Απριλίου ένα γκρουπ Ελλήνων ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη και κατά την επίσκεψη στην Αγία Σοφία, ένας άνδρας 42 ετών και μία γυναίκα 35, έβγαλαν την πρώτη ελληνική σημαία (την είχε κρυμμένη ο άνδρας κάτω από το παλτό του), η οποία είχε τον δικέφαλο αετό του Βυζαντίου και έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Παρά την καταδίκη, οι δύο Έλληνες δεν παραμένουν υπό κράτηση και είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την Τουρκία χωρίς περιοριστικούς όρους. Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών αναμένεται να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Το χρονικό

Στη σύλληψη των δύο τουριστών, ηλικίας 42 και 35 ετών, είχαν προχωρήσει οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη, επειδή άνοιξαν την σημαία μέσα στην Αγία Σοφία. Το ζευγάρι τουριστών εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας έξω από την Αγία Σοφία, όπου καταγράφηκαν να ξετυλίγουν την σημαία με το βυζαντινό σύμβολο του δικέφαλου αετού, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με πλάνα που μοιράστηκε τον περασμένο μήνα το NTV, τα άτομα μπήκαν στο ναό ως μέρος μιας ομάδας επισκεπτών το απόγευμα της 9ης Απριλίου. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου με ακτίνες Χ και της φυσικής επιθεώρησης, μετακινήθηκαν στο άνω τμήμα της γκαλερί, το οποίο είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες.

Σε εκείνο το σημείο, ένας από τους τουρίστες έβγαλε την σημαία που είχε κρύψει μέσα στο σακάκι του και την ξεδίπλωσε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο επίσης πόζαρε για μία γρήγορη λήψη.

Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε την κατάσταση και έκανε παρατήρηση στους τουρίστες. Ολόκληρη η σκηνή καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του ναού. Μάλιστα, μετά από έρευνα της τουρκικής αστυνομίας, οι δύο τουρίστες εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ και συνελήφθησαν.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος τους. Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία και παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης». Τελικά σήμερα (22.05.2026) 43 μέρες μετά το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθεροι να επιτρέψουν στην Ελλάδα, ενώ τους επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή.