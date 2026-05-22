Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Βρετανία με σαφές μήνυμα στο Ισραήλ: «Τέλος οι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη»

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά και η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα» τονίζουν οι τέσσερις χώρες
Ισραηλινές αρχές εγκαθιστούν κοντέινερ σε περιοχή εποικισμού στη Δυτική Όχθη / REUTERS / Mussa Qawasma
Τον Αύγουστο του 2025, το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Ε1 που θα κόψει στα δύο την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας την εδαφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και τον Δεκέμβριο άνοιξε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών για την κατασκευή 3.400 κατοικιών σε μια ζώνη 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και πολλοί ηγέτες χωρών έχουν ζητήσει να σταματήσει το σχέδιο αυτό και σήμερα (22.05.2026) Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία κάλεσαν το Ισραήλ να δώσει τέλος στην εξάπλωση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη, καταδικάζοντας τη βία των εποίκων και προειδοποιώντας τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές για συμβάσεις κατασκευής έργων.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει τέλος στην επέκταση των εποικισμών και των διοικητικών εξουσιών της, να φροντίσει ώστε οι έποικοι που διαπράττουν βιαιοπραγίες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους και να ερευνήσει τις καταγγελίες σε βάρος των ισραηλινών δυνάμεων» αναφέρουν οι τέσσερις χώρες σε κοινό ανακοινωθέν τους, στο οποίο υπενθυμίζουν επίσης ότι «οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη είναι παράνομοι».

«Τους τελευταίους μήνες, η κατάσταση στη Δυτική Όχθη έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Η βία των εποίκων έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα» υπενθυμίζουν οι ηγέτες των τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών.

«Οι πολιτικές και οι πρακτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, κυρίως η συνέχιση της ενίσχυσης του ισραηλινού ελέγχου, υπονομεύουν τη σταθερότητα και τις προοπτικές της λύσης των δύο κρατών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι τέσσερις χώρες ζητούν επίσης την άρση των οικονομικών περιορισμών που έχουν τεθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή και την παλαιστινιακή οικονομία.

«Οι εταιρείες δεν θα έπρεπε να υποβάλουν προσφορές» για το σχέδιο αυτό, ούτε για άλλες εποικιστικές κατασκευές», πρόσθέτουν οι τέσσερις χώρες στην ανακοίνωσή τους, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετωπίσουν «νομικές συνέπειες» και θα αμαυρωθεί η φήμη τους λόγω της συμμετοχής τους σε τέτοια έργα.

«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με εκείνους, συμπεριλαμβανομένων και μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, που κηρύσσουν την προσάρτηση και την εξαναγκαστική εκτόπιση του παλαιστινιακού πληθυσμού», τόνισαν.

