Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον από τον καρκίνο: «Η οικογένειά μας δεν θα άντεχε χωρίς εκείνη»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη την Παρασκευή (22.05.2026) μιλώντας για την ανάρρωση της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον, από τον καρκίνο, αλλά και για το πρόσφατο ταξίδι της στην Ιταλία στο πλαίσιο του πρ

ογράμματός της για την πρώιμη παιδική ηλικία.

«Είναι μια καταπληκτική μητέρα, μια καταπληκτική σύζυγος και, κυριολεκτικά, η οικογένειά μας δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα χωρίς εκείνη. Είναι εντυπωσιακή, φανταστική», δήλωσε ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ στους παρουσιαστές της εκπομπής Heart Breakfast, Τζέιμι Θίκστον και Αμάντα Χόλντεν για τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον.

Η ραδιοφωνική συνέντευξη δόθηκε από τα νησιά Σίλι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία επισκέφθηκε για να εγκαινιάσει μια νέα νοσοκομειακή μονάδα και να αναδείξει τοπικά έργα που στηρίζονται από το Δουκάτο της Κορνουάλης.

Μιλώντας για την ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον και για το πώς κατάφερε να πραγματοποιήσει το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωσή της με καρκίνο – επισκεπτόμενη το Ρέτζιο Εμίλια νωρίτερα αυτόν τον μήνα – ο 43χρονος Γουίλιαμ δήλωσε «τόσο υπερήφανος, πάρα πολύ υπερήφανος».

«Ήταν καταπληκτική. Έχει περάσει τόσα πολλά, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια. Και ναι, ανυπομονούσε πολύ για αυτό το ταξίδι στην Ιταλία. Γι’ αυτό χαίρομαι πραγματικά που όλα πήγαν τόσο καλά».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ήθελε να πάει και να κάνει πολλή έρευνα. Ξοδεύει, ο Θεός ξέρει πόσο χρόνο πλέον, μελετώντας όλα τα έγγραφα. Είναι πραγματική επαγγελματίας στο θέμα της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα περισσότερα βράδια δίνω μάχη για να περάσω στο υπνοδωμάτιο από τον όγκο των εγγράφων που έχει απλώσει, έτοιμα για διάβασμα. Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενος που πήγε καλά γι’ αυτήν και νομίζω ότι επέστρεψε γεμάτη ενθουσιασμό και ενέργεια».

Ο Γουίλιαμ εξήγησε στη συνέχεια ότι η οικογένεια θα πρέπει να συνεχίσει να διαχειρίζεται προσεκτικά τον φόρτο εργασίας τέτοιων επισκέψεων, λέγοντας: «Τα ταξίδια στο εξωτερικό σαν αυτό σε εξαντλούν… οπότε πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και ξεκουράζεται, αν και είναι σε πολύ καλή φόρμα».

Ο πρίγκιπας έδωσε επίσης μια γεύση από το χάος που επικρατεί όταν προετοιμάζουν τα τρία τους παιδιά – τον 12χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούι – για το σχολείο, αναφέροντας ότι πιθανότατα θα άκουγαν την εκπομπή κατά τη διάρκεια της πρωινής τους ετοιμασίας.