Οργή Πούτιν για την φονική επιδρομή ουκρανικών drones σε λύκειο του Λουγκάνσκ: «Είναι τρομοκρατική επίθεση»

Έξι νεκροί, 39 τραυματίες και 15 αγνοούμενοι ο νεότερος απολογισμός - Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε από τον στρατό να προετοιμάσει αντίποινα στην Ουκρανία
Συντρίμμια από το ουκρανικό πλήγμα στο λύκειο / Russian Emergencies Ministry in Lugansk Region / Handout via REUTERS
Εκτός εαυτού ήταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την επίθεση με drones που εξαπέλυσε σήμερα (22.05.2026) η Ουκρανία που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπηθεί λύκειο στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, η οποία είναι υπό ρωσική κατοχή.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως από την καταστροφική επιδρομή των ουκρανικών drones, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν, ενώ επίσης 15 άνθρωποι αγνοούνται.

Στη συνέχεια, ο Ρώσος πρόεδροςχαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση» το πλήγμα στο Λουγκάνσκ, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν τυχαίο» και ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας «να προετοιμάσει επιλογές για αντίποινα», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Την ώρα του πλήγματος βρίσκονταν στον κοιτώνα του σχολείου, ο οποίος κατέρρευσε, 86 μαθητές ηλικίας από 14 έως 18 ετών, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλοντας τη «βάρβαρη επίθεση».

 

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται. Η Ρωσία συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για σήμερα, στις 23.00 (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τη Μόσχα, η επίθεση έγινε τη νύχτα, με τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Λουγκάνσκ, στην πόλη Σταρομπίλσκ.

«Κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο κτίριο δεν συμμετείχε, ούτε μπορούσε να συμμετάσχει σε μάχες και δεν υπάρχει καμία στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση» προστίθεται στην ανακοίνωση, που καταγγέλλει επίσης τις δυτικές χώρες επειδή «παρέχουν πληροφορίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και τις βοηθούν να πλήττουν τους στόχους τους».

Ο κυβερνήτης του Λουγκάνσκ, Λεονίντ Πασέτσνικ ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες κατεστραμμένων κτιρίων: το ένα φλέγεται και έχει καταρρεύσει εν μέρει ενώ το άλλο έχει σπασμένα τζάμια και οι τοίχοι του μοιάζουν μαύροι.

