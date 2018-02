Άγριο κράξιμο στον Jay-Z για φιλοδώρημα 11.000 δολαρίων

Όσο τρελό και αν ακούγεται για τα δεδομένα στην ελληνική πραγματικότητα, κόλλησαν στον Jay-Z το παρατσούκλι του τσιγγούνη μετά από φιλοδώρημα των 11.000 δολαρίων.

Μπορεί ο Jay-Z να ξόδεψε μια περιουσία σε νυχτερινή του έξοδο στη Νέα Υόρκη, αλλά το προσωπικό δεν έμεινε ικανοποιημένο από το φιλοδώρημα των 11.000 δολαρίων.

Ο μεγιστάνας της χιπ χοπ ξόδεψε στο κλαμπ New York Playroom για τα γενέθλια φίλου του 91.135 δολάρια.

Σύμφωνα με την Page Six, την ίδια μέρα είχε χαλάσει 13.000 δολάρια για να δειπνήσει με φίλους του στο μπαρ Made in Mexico και άλλες 9.000 δολάρια σε ποτά. Αυτά πριν καταλήξουν στο Playroom.

Το φιλοδώρημα του Jay-Z που άναψε φωτιές

Αφού έκαναν λογαριασμό 80.035 δολαρίων, ο 48χρονος άφησε φιλοδώρημα 11.000 δολαρίων. Το προσωπικό όμως δεν άργησε να του προσάψει το παρατσούκλι του τσιγγούνη επειδή άφησε φιλοδώρημα μικρότερα από το 15% του συνολικού λογαριασμού.

I typically tip 18-20%, this bozo spends $91,000 and only tips 12%?? Jay-Z has 99 problem but being a weak ass tipper ain’t one! — Darrel Robinson (@texasdarrel) February 20, 2018

Not even 20% smh — Morris Fabbri (@MoMoneyMoFabbri) February 20, 2018

That's only a 13.87% tip, Jay Z. pic.twitter.com/v4cMkKKwSQ — Rudolf E. Havenstein (@RudyHavenstein) February 21, 2018

Service must have sucked,because that isn't even the customary tip of 15% or 21% or Jay-Z was ripped and couldn't figure out 15 or 21% of $91,135 I'll give him that…that's a lot of jet fuel ⛽️ — Jim Hatch (@Troutconsiglier) February 20, 2018

Ενώ οι Βρετανοί αφήνουν φιλοδώρημα 10% με 12%, στην Αμερική το μέσο φιλοδώρημα ανέρχεται περίπου στο 15-20%. Ενώ το προσωπικό γκρίνιαξε για την τσιγγουνιά του, πολλοί ήταν εκείνοι που ενθουσιάστηκαν με το φιλοδώρημα του Jay-Z.

Imagine Jay Z randomly comes to your work 1 day and leaves you that tip, Jesus be my inhaler I would actually pass out. https://t.co/1WTMuBhJsm — YT: The Focus Group (@manlikekofii) February 19, 2018

imagine waking up thinking you’re gonna have a bad day at work, and getting an $11,100 tip from Jay Z https://t.co/T8lTETkJ9C — cort❁ (@cortneeymariexo) February 20, 2018

Jay-Z doing so many bottles in the club last night just made me rethink my profession 😫 the waitress made a 11 thousand dollar tip wtf — tatyanaa:*♡ (@princesstatyy) February 19, 2018

The lady (dayhana) that served Jay Z is the real winner here. That tip might be her annual salary. pic.twitter.com/loK4nAnLJy — Senator Wale Abba (@waleabba) February 21, 2018

Πηγή: Metro