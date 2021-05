Τον γύρο των social media κάνει τις τελευταίες μέρες ο άγριος καβγάς που σημειώθηκε μεταξύ δύο γυναικών σε μια πιτσαρία στη Τζόρτζια των ΗΠΑ. Οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές, ενώ προκαλεί αίσθηση και το γεγονός ότι ακόμα και ένα μικρό κοριτσάκι προσπάθησε να τις χωρίσει…

Το περιστατικό, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα και το βίντεο από τον καβγά των δύο γυναικών έχει γίνει viral. «Πρωταγωνίστριες» η 25χρονη Brittany Kennedy και η 22χρονη Emily Broadwater.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο των social media δείχνει την 22χρονη Emily Broadwater στο πάτωμα να ουρλιάζει καθώς η 22χρονη Emily Broadwater, η οποία έχει πιάσει το θύμα από τα μαλλιά, τη χτυπά επανειλημμένως. Και σε όλο αυτό το σκηνικό… κανένας από όσους βρίσκονταν στην πιτσαρία δεν κάνει κάτι για να χωρίσει τις δύο γυναίκες.

Ωστόσο, κάποια στιγμή ένα μικρό κορίτσι πλησιάζει τις γυναίκες, ενώ ακούγεται κάποιος να φωνάζει: «Πάρτε το παιδί, πάρτε το παιδί!».

