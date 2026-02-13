Άγριος καυγάς σε πτήση από Τουρκία για Μάντσεστερ – Καρέκλες γέμισαν αίματα και δόντια βρέθηκαν στο πάτωμα

Σε ρινγκ μετατράπηκε αεροπλάνο κατά τη διάρκεια πτήσης της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, όταν ένας καβγάς μεταξύ Βρετανών επιβατών οδήγησε τον πιλότο σε αναγκαστική προσγείωση στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βλέποντας τα βίντεο, το ξύλο μεταξύ των Βρετανών, στην πτήση από Τουρκία, ξεκίνησε όταν ένας επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να αρπάξει το κινητό άλλου επιβάτη. Η κατάσταση στο αεροπλάνο έφτασε πολύ γρήγορα στα άκρα, με επιβάτες να ανταλλάσσουν μπουνιές και να παλεύουν στον διάδρομο της καμπίνας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου χάους, μιλώντας για αίματα στα καθίσματα και δόντια στο πάτωμα. Όπως ανέφεραν οι επιβάτες, ένας από τους συλληφθέντες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και φέρεται να έκανε ρατσιστικά σχόλια, πριν εμπλακεί σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», δήλωσε επιβάτης, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κρίση «ήρεμα και επαγγελματικά» και επαίνεσε τους επιβάτες που αντέδρασαν στον ρατσισμό.

Κατά την προσγείωση του αεροπλάνου στις Βρυξέλλες, αστυνομικοί έφτασαν στο αεροδρόμιο και επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος συλαμβάνοντας δύο άτομα.

Ο πιλότος ενημέρωσε αργότερα τους ταξιδιώτες ότι σε 30 χρόνια καριέρας μπορούσε «να μετρήσει τις έκτακτες προσγειώσεις στο ένα χέρι», προσθέτοντας ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο βίαιο περιστατικό.

Η πτήση συνέχισε τελικά προς το Μάντσεστερ αφότου ηρέμησαν τα πνεύματα.