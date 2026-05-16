CNN: Χάκερς «χτύπησαν» συστήματα καυσίμων στις ΗΠΑ – Εξετάζεται ιρανική εμπλοκή

Ιρανούς χάκερς υποψιάζονται αξιωματούχοι στις ΗΠΑ για μια σειρά παραβιάσεων σε συστήματα που παρακολουθούν την ποσότητα καυσίμων σε δεξαμενές αποθήκευσης που εξυπηρετούν πρατήρια βενζίνης σε πολλές πολιτείες.

Όπως αναφέρει το CNN, οι χάκερς εκμεταλλεύτηκαν τα αυτόματα συστήματα μετρητών δεξαμενών (ATG) που ήταν online και δεν προστατεύονταν από κωδικούς πρόσβασης, επιτρέποντάς τους σε ορισμένες περιπτώσεις να τροποποιούν τις ενδείξεις στις δεξαμενές αλλά όχι τα πραγματικά επίπεδα καυσίμου σε αυτές, ανέφεραν οι πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί υλικές καταστροφές ή τραυματισμοί, τα περιστατικά παραβίασης έχουν εντείνει τις ανησυχίες γύρω από ζητήματα ασφάλειας. Ειδικοί του ιδιωτικού τομέα και Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, σε θεωρητικό επίπεδο, η πρόσβαση ενός κυβερνοεγκληματία σε σύστημα ATG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη διαρροής καυσίμων.

Άτομα που γνωρίζουν λεπτομέρειες της έρευνας σημειώνουν ότι το παρελθόν του Ιράν σε αντίστοιχες κυβερνοεπιθέσεις αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο επίκεντρο των υποψιών. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι οι αμερικανικές αρχές ίσως να μην καταφέρουν να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τους υπεύθυνους, καθώς οι δράστες φέρονται να μην άφησαν ψηφιακά ίχνη.

Το CNN ζήτησε ένα σχόλιο από τους αρμόδιους με το FBI να μην θέλει να πει το παραμικρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν αποδειχθεί ότι το Ιράν βρίσκεται πίσω από το περιστατικό, αυτό θα αποτελεί το νεότερο παράδειγμα απειλής προς ζωτικής σημασίας υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Τεχεράνη — έναν τομέα που δεν μπορούν να πλήξουν άμεσα τα ιρανικά drones και οι πύραυλοι στο πλαίσιο της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να προκαλέσει πολιτική πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ, καθώς θα αναδείκνυε το οικονομικό κόστος που επωμίζονται οι Αμερικανοί πολίτες λόγω της ανόδου στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου. Σε πρόσφατη έρευνα του CNN, το 75% των ενηλίκων στις ΗΠΑ ανέφερε ότι η σύγκρουση με το Ιράν επηρέασε αρνητικά την οικονομική τους κατάσταση.

Η συγκεκριμένη σειρά κυβερνοεπιθέσεων λειτουργεί ταυτόχρονα και ως καμπανάκι κινδύνου για πολλούς αμερικανικούς οργανισμούς που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές, καθώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές αδυναμίες στην προστασία των συστημάτων τους, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ομοσπονδιακών αρχών εδώ και χρόνια.

Ομάδες Ιρανών χάκερς έχουν επί μακρόν στραφεί σε ευάλωτους στόχους, όπως δικτυωμένα αμερικανικά πληροφοριακά συστήματα που συνδέονται με βασικές εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών μονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου αλλά και δίκτυα ύδρευσης.

Μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, αμερικανικές αρχές απέδωσαν σε κυβερνοομάδες που φέρονται να συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης μια σειρά επιθέσεων κατά υπηρεσιών ύδρευσης στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων εμφανίστηκαν αντιισραηλινά μηνύματα σε εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης του νερού.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Sky News το 2021, βασισμένο σε εσωτερικά έγγραφα των Φρουρών της Επανάστασης, αποκάλυπτε ότι τα συστήματα ATG είχαν χαρακτηριστεί ως πιθανοί στόχοι για κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό την πρόκληση αποσταθεροποίησης σε πρατήρια καυσίμων.