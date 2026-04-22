ΑΙ κλώνοι νεκρών με 3 δολάρια: Η νέα και αμφιλεγόμενη τάση που εξαπλώνεται στην Κίνα

Η βιομηχανία των λεγόμενων «ψηφιακών ανθρώπων» γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη στην Κίνα, καθώς εταιρείες τεχνολογίας αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν ρεαλιστικά ψηφιακά αντίγραφα ανθρώπων – ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

Η startup Super Brain – με έδρα το Nanjing της Κίνας – έχει προκαλέσει αίσθηση προσφέροντας υπηρεσίες «ψηφιακής ανάστασης», δημιουργώντας AI κλώνους εκλιπόντων αγαπημένων προσώπων, με κόστος που ξεκινά από πολύ χαμηλά, αναφερόμενο σε ορισμένες πηγές στα 3 δολάρια για βασικές εκδόσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λεγόμενα AI avatars μπορούν να αναπαράγουν τη φωνή, την όψη και τις εκφράσεις ενός ατόμου με εντυπωσιακή ακρίβεια. Μέσα από βίντεο, ηχητικά αρχεία και δεδομένα από την ψηφιακή του παρουσία, η τεχνολογία «εκπαιδεύεται» ώστε να δημιουργεί ένα ψηφιακό ομοίωμα που μοιάζει να συνεχίζει να υπάρχει και να επικοινωνεί.

You send them pictures, videos, or voice recordings and they build a version that looks, sounds, and talks exactly like your person who passed.… pic.twitter.com/L2IMHZmNiL — shirish (@shiri_shh) April 21, 2026

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οικογένειες στρέφονται σε αυτές τις υπηρεσίες για να «διατηρήσουν ζωντανή» τη μνήμη αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή.

Μέσα από εφαρμογές και πλατφόρμες, μπορούν να συνομιλούν με ένα ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο απαντά με τρόπο που θυμίζει το πραγματικό πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζουν επεξεργασία φυσικής γλώσσας, σύνθεση φωνής και δημιουργία εικόνας. Το αποτέλεσμα είναι avatars που δεν περιορίζονται σε στατικές απεικονίσεις, αλλά μπορούν να συμμετέχουν σε διάλογο και να εκφράζουν συναισθήματα.

Ωστόσο, η ταχεία εξάπλωση της πρακτικής αυτής έχει ανοίξει έναν έντονο διάλογο γύρω από τα ηθικά όρια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη συγκατάθεση, τη χρήση προσωπικών δεδομένων μετά θάνατον και την ψυχολογική επίδραση στους συγγενείς.

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο κατάχρησης της τεχνολογίας, όπως η δημιουργία ψεύτικων ταυτοτήτων ή η παραπληροφόρηση μέσω υπερρεαλιστικών ψηφιακών προσώπων.

Παρά τις επιφυλάξεις, η αγορά των «ψηφιακών ανθρώπων» συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.