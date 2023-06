Σφοδρή αμμοθύελλα έχει σκεπάσει τη Διώρυγα του Σουέζ με αποτέλεσμα οι αρχές στην Αίγυπτο να κλείσουν δυο λιμάνια.

Αρκετές περιοχές στην Αίγυπτο έχουν πληγεί από την αμμοθύελλα με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και άλλοι πέντε να τραυματισμούς από πτώση διαφημιστικής πινακίδας την Πέμπτη στο Κάιρο.

Το βίντεο από τη Διώρυγα του Σουεάζ είναι εντυπωσιακό ενώ η αμμοθύελλα έχει προκαλέσει προβλήματα σε μια από τις πιο πολυσύχναστες πλωτές οδούς στον κόσμο.

The moment the massive dust storm that hit Egypt on June 1 gets to the Suez Canal



