Αίγυπτος: Παρουσιάστρια καταδικάστηκε σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού για υπόθεση ναρκωτικών

Σε θανατική ποινή διά απαγχονισμού καταδικάστηκε η γνωστή παρουσιάστρια της Αιγύπτου, Σάρα Χαλίφα, στο πλαίσιο μίας από τις πιο σημαντικές υποθέσεις ναρκωτικών στη χώρα.

Η παρουσιάστρια μαζί με άλλους 11 κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι στην Αίγυπτο για τη σύσταση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με στόχο την παραγωγή και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών ουσιών.

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Το δικαστήριο του Καΐρου επέβαλε την αυστηρή ποινή της θανατικής καταδίκης, μετά από τη δίκη που συνδέθηκε με μία «μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών», όπως χαρακτηρίζουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας. Η τελική απόφαση εκδόθηκε μετά από διαβούλευση με τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις υποθέσεις θανατικής ποινής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σάρα Χαλίφα μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους φέρεται να δημιούργησαν ένα δίκτυο προμήθειας υλικών που χρησιμοποιούνταν στην παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές κατάσχεσαν πάνω από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και πρώτων υλών, ενώ εντοπίστηκαν παράλληλα εργαστήρια και παράνομος οπλισμός.

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Η Σάρα Χαλίφα έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Mission Impossible», που επικεντρωνόταν σε ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας. Παράλληλα διαχειριζόταν κλινική αισθητικής χειρουργικής και εταιρεία παραγωγής εκδηλώσεων.

Η ίδια αρνείται κάθε σχέση με τα ναρκωτικά, υποστηρίζοντας πως είδε για πρώτη φορά φωτογραφίες των ουσιών όταν της τις παρουσίασαν οι αρχές.

Παρότι η ποινή έχει ήδη οριστεί, η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση. Στην Αίγυπτο, η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων η τρομοκρατία, οι ανθρωποκτονίες και η διακίνηση ναρκωτικών.