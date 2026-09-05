Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας και κατά του ακροδεξιού AfD που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (05.09.2026) στο Μαγδεμβούργο υπέρ της δημοκρατίας, παραμονή των εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναμένεται να καταγράψει ιστορική επίδοση.

Ενδεχόμενη νίκη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και σχηματισμός κυβέρνησης από το κόμμα θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Στη διαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από συλλογικότητα ενώσεων, συνδικάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία «Σαξονία-Άνχαλτ. Ανοιχτή στον κόσμο», συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατιδίου, όπου πραγματοποιούνταν ομιλίες και συναυλίες.

Κάποιοι κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου ή πλακάτ με συνθήματα όπως «Περισσότερη αγάπη, λιγότερο μίσος» και «Μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί». Σε ένα από τα πλακάτ αναγραφόταν, με χιουμοριστική διάθεση, ότι «η πατάτα είναι επίσης ξένης προέλευσης».

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Μαγδεμβούργο είχαν προγραμματιστεί 12 εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο φεστιβάλ για τη δημοκρατία, το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.

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Η συλλογικότητα των διοργανωτών ανέμενε περίπου 8.000 συμμετέχοντες, ενώ μέχρι το απόγευμα η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 6.000.