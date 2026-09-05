Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας και κατά του ακροδεξιού AfD που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (05.09.2026) στο Μαγδεμβούργο υπέρ της δημοκρατίας, παραμονή των εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στην πρώην ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναμένεται να καταγράψει ιστορική επίδοση.
Ενδεχόμενη νίκη της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία» (AfD) και σχηματισμός κυβέρνησης από το κόμμα θα αποτελούσε πρωτοφανή εξέλιξη για γερμανικό κρατίδιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στη διαδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από συλλογικότητα ενώσεων, συνδικάτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με την ονομασία «Σαξονία-Άνχαλτ. Ανοιχτή στον κόσμο», συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον καθεδρικό ναό της πρωτεύουσας του κρατιδίου, όπου πραγματοποιούνταν ομιλίες και συναυλίες.
Κάποιοι κρατούσαν σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου ή πλακάτ με συνθήματα όπως «Περισσότερη αγάπη, λιγότερο μίσος» και «Μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί». Σε ένα από τα πλακάτ αναγραφόταν, με χιουμοριστική διάθεση, ότι «η πατάτα είναι επίσης ξένης προέλευσης».
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Μαγδεμβούργο είχαν προγραμματιστεί 12 εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο φεστιβάλ για τη δημοκρατία, το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η συλλογικότητα των διοργανωτών ανέμενε περίπου 8.000 συμμετέχοντες, ενώ μέχρι το απόγευμα η αστυνομία έκανε λόγο για περίπου 6.000.
Οι ομιλίες και οι μουσικές παραστάσεις επρόκειτο να συνεχιστούν έως το βράδυ, ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης που αναμένεται να είναι μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη Γερμανία.
Την ίδια ώρα, η AfD διοργανώνει την επίσημη τελετή λήξης της προεκλογικής της εκστρατείας στην ίδια περιοχή.
Προβάδισμα της AfD
Φαβορί στις δημοσκοπήσεις, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα που διατηρεί φιλορωσική στάση και έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να επικρατήσει στις εκλογές για την ανάδειξη του νέου περιφερειακού κοινοβουλίου στο κρατίδιο των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων.
Η AfD φιλοδοξεί να αναλάβει τα ηνία του κρατιδίου, επιδιώκοντας τον σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής για τη Γερμανία μετά το 1945. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι το κόμμα θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για να κυβερνήσει χωρίς κυβερνητικό εταίρο.
Μέχρι σήμερα, όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά, με εξαίρεση το φιλορωσικό αριστερό κόμμα BSW, στο εσωτερικό του οποίου τα μέλη εμφανίζονται διχασμένα ως προς το ζήτημα.
Στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπως και σε άλλα τέσσερα γερμανικά κρατίδια, η AfD έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Γερμανίας ως «επιβεβαιωμένη δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση».
Συγκέντρωση υπέρ της δημοκρατίας έχει επίσης προγραμματιστεί στην πόλη Χάλε, επίσης στη Σαξονία-Άνχαλτ.