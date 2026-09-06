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Τουρκία: Πατέρας 3 παιδιών βούτηξε από προβλήτα στη θάλασσα και σκοτώθηκε – Βίντεο με τις τελευταίες του στιγμές

Χτύπησε με το κεφάλι στον πυθμένα καθώς το νερό έφτασε το μισό μέτρο βάθος
Τουρκία: Πατέρας 3 παιδιών βούτηξε από προβλήτα στη θάλασσα και σκοτώθηκε – Βίντεο με τις τελευταίες του στιγμές
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Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε μία βουτιά στη θάλασσα, στην Αττάλεια της Τουρκίας για 39χρονο πατέρα 3 παιδιών. Ο άνδρας βούτηξε από προβλήτα καταλήγοντας να χτυπήσει με το κεφάλι του στον βυθό, μιας και το νερό είχε μόνο μισό μέτρο βάθος.

Το δυστύχημα έγινε στην Αλάνια της Αττάλειας στην Τουρκία. Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του 39χρονου Αρίφ Ερμάν τον δείχνει να βρίσκεται σε προβλήτα ξενοδοχείου, δίπλα στην θάλασσα και να παίρνει φόρα για να πηδήξει με το κεφάλι μέσα στο νερό.

Μία στιγμή ανεμελιάς κατέληξε σε τραγωδία καθώς ο Αρίφ Ερμάν δεν υπάκουσε τις πινακίδες που προειδοποιούσαν ότι απαγορεύεται η κατάδυση στο συγκεκριμένο σημείο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Εν τέλει ο 39χρονος βούτηξε στο νερό και οι παρευρισκόμενοι εκτοξεύτηκαν από τις θέσεις τους.

Ο πατέρας των 3 παιδιών χτύπησα βαρύτατα στο κεφάλι του μιας και προσέκρουσε με τον πυθμένα.

Εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Ναυαγοσώστης βούτηξε και τον ανέσυρε από την θάλασσα ενώ στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές της Τουρκίας ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει όλα τα απαραίτητα μέτρα που είχε πάρει το ξενοδοχείο.

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