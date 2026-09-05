Νέα Υόρκη: Φίδια σε οντισιόν στη Μετροπόλιταν Όπερα – Ο εντυπωσιακός βόας που κέρδισε τον ρόλο

Μία εντελώς ασυνήθιστη οντισιόν πραγματοποιήθηκε στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Φίδια (!) δοκιμάστηκαν για έναν ρόλο στην όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Così fan tutte».

Η performer Zoe Ziegfeld ανέλαβε να δοκιμάσει τα φίδια πάνω στη σκηνή της Μετροπόλιταν Όπερας στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο άνετα αισθάνονται μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

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Τελικά, τον ρόλο κέρδισε ένας βόας με το όνομα Princess, ενώ η Nala επιλέχθηκε ως αναπληρωματική της, σε περίπτωση που χρειαστεί να την αντικαταστήσει.