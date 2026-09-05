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Νέα Υόρκη: Φίδια σε οντισιόν στη Μετροπόλιταν Όπερα – Ο εντυπωσιακός βόας που κέρδισε τον ρόλο

Τον ρόλο κέρδισε ένας τεράστιος θηλυκός βόας με το όνομα Princess, ενώ η Nala επιλέχθηκε ως αναπληρωματική σε περίπτωση που χρειαστεί να την αντικαταστήσει
Φίδια σε οντισιόν για την «Così fan tutte» στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης
Η ειδική σε θέματα ζωικών ταλέντων, Νάνσι Νοβογκράντ κατά τη διάρκεια των οντισιόν για την επιλογή ενός φιδιού για ρόλο στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης / AP Photo / Φωτογραφία Andres Kudacki
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Μία εντελώς ασυνήθιστη οντισιόν πραγματοποιήθηκε στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Φίδια (!) δοκιμάστηκαν για έναν ρόλο στην όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ «Così fan tutte».

Η performer Zoe Ziegfeld ανέλαβε να δοκιμάσει τα φίδια πάνω στη σκηνή της Μετροπόλιταν Όπερας στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να διαπιστωθεί πόσο άνετα αισθάνονται μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Τελικά, τον ρόλο κέρδισε ένας βόας με το όνομα Princess, ενώ η Nala επιλέχθηκε ως αναπληρωματική της, σε περίπτωση που χρειαστεί να την αντικαταστήσει.

Φίδια σε οντισιόν για την «Così fan tutte» στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης
AP Photo / Φωτογραφία Andres Kudacki
Φίδια σε οντισιόν για την «Così fan tutte» στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης
AP Photo / Φωτογραφία Andres Kudacki
Φίδια σε οντισιόν για την «Così fan tutte» στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης
AP Photo / Φωτογραφία Andres Kudacki

Έτσι, η παραγωγή της «Così fan tutte» αποκτά έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο… πρωταγωνιστή, με έναν βόα να περνά από κανονική διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή του στη σκηνή της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης.

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