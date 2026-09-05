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Ρωσία: Ολοκληρώθηκε η τρίωρη συνάντηση του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ – Στο Κίεβο τώρα οι Αμερικανοί απεσταλμένοι

Στο επίκεντρο ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία - Γουίτκοφ και Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν στο Κίεβο
Βλαντιμίρ Πούτιν
Phto / Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
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Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου 05.09.2026 η συνάντηση που είχε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο. Οι συνομιλίες κράτησαν περίπου τρεις ώρες και στο επίκεντρο βρέθηκε η προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε μέχρι αργά με τους δύο εκπροσώπους των ΗΠΑ, οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετέφεραν στη Μόσχα πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Την ολοκλήρωση της συνάντησης μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το πρακτορείο RIA.

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται μετά τις επαφές τους στη Μόσχα να ταξιδέψουν στο Κίεβο. Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν την ουκρανική πρωτεύουσα έχοντας τον ρόλο των διαμεσολαβητών.

Κατά την έναρξη της συνάντησης στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη δυσκολία της κατάστασης και καλωσόρισε τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους.

«Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω θερμά στη Μόσχα. Η κατάσταση σίγουρα δεν είναι απλή», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από τους δύο απεσταλμένους να του μεταφέρουν τις ευχαριστίες και τις ευχές του.

«Αλλά πριν συζητήσουμε το θέμα αυτό, θα ήθελα να ζητήσω από όλους να μεταφέρουν τις καλύτερες ευχές και τις ευχαριστίες στον Αμερικανό πρόεδρο, κ. Τραμπ», πρόσθεσε ο Πούτιν.

Οι διπλωματικές επαφές πραγματοποιούνται την ώρα που οι επιθέσεις στο μέτωπο συνεχίζονται. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας από Παρασκευή προς Σάββατο αεροδρόμια του Κιέβου έγιναν στόχος ρωσικών πληγμάτων. Ο ίδιος εκτίμησε ότι στόχος της Μόσχας ήταν να δημιουργήσει προβλήματα στο προγραμματισμένο ταξίδι των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικούς βομβαρδισμούς το Σάββατο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, και ακόμη πέντε στην περιοχή του Ντνίπρο, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη ένας τραυματίστηκε από επίθεση ουκρανικού drone στην περιοχή του Μπέλγκοροντ.

Μετά την ολοκλήρωση των τρίωρων συνομιλιών στο Κρεμλίνο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο Κίεβο και στις επαφές που αναμένεται να έχουν εκεί οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για να βρεθεί δρόμος προς τον τερματισμό του πολέμου.

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