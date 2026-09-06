Η κηδεία της Νταϊάνα – Η ημέρα που ο Γουίλιαμ και ο Χάρι έκαναν τα πιο δύσκολα βήματα της ζωής τους

Έμεινε στην ιστορία ως η «Πριγκίπισσα του Λαού» – λόγω του σπουδαίου φιλανθρωπικού της έργου και της μοναδικής της ικανότητας να συνδέεται με τους απλούς ανθρώπους – και αγαπήθηκε ως καμία άλλη. Το σοκ της θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και ο θρήνος στην κηδεία της στις 6 Σεπτεμβρίου του 1997, δεν περιορίστηκε στη Βρετανία. Στην κηδεία της Νταϊάνα όλος ο πλανήτης δάκρυσε.

Μέσα σε λίγες ώρες, εικόνες με τόνους από λουλούδια και αναμνηστικά να συσσωρεύονται έξω από το Παλάτι του Κένσινγκτον μεταδίδονταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι στήθηκαν στις τηλεοράσεις για να δουν την κηδεία, εκατομμύρια κατέκλυσαν τους δρόμους του Λονδίνου και δύο παιδιά, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, να περπατούν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους. Ένας λευκός φάκελος πάνω στο φέρετρο με μία λέξη: «Mommy». Τα γράμματα ήταν του 12χρονου τότε Χάρι.

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Η τελευταία διαδρομή της «πριγκίπισσας του λαού» μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στην ιστορία.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, το Λονδίνο ξύπνησε θλιμμένο. Από νωρίς το πρωί, οι δρόμοι γύρω από τη διαδρομή της νεκρικής πομπής είχαν γεμίσει ασφυκτικά. Άνθρωποι είχαν ταξιδέψει από κάθε γωνιά της Βρετανίας, ενώ κάποιοι είχαν ξενυχτήσει ακόμη και για δύο ημέρες, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσουν μια καλή θέση ώστε να αποχαιρετήσουν την Νταϊάνα.

7 ημέρες μετά το δυστύχημα στην υπόγεια σήραγγα του Παρισιού Ponte del’ Alma στις 31 Αυγούστου 1997, πραγματοποιήθηκε η κηδεία της στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ και αυτό που έγινε ο κόσμος δεν το είχε ξαναδεί.

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Η γυναίκα που είχε γίνει σύμβολο της βρετανικής μοναρχίας, αλλά και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον κόσμο, οδηγούνταν στην τελευταία της κατοικία. Η ώρα ήταν 9:08 το πρωί όταν η καμπάνα του Αβαείου του Γουέστμινστερ άρχισε να χτυπά. Ήταν το σήμα για να ξεκινήσει η νεκρική πομπή από το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Το φέρετρο της Νταϊάνα, καλυμμένο με το βασιλικό λάβαρο και συνοδευόμενο από έφιππους αστυνομικούς και στρατιωτική τιμητική συνοδεία, ξεκίνησε μια διαδρομή μέσα από ένα Λονδίνο που είχε κυριολεκτικά παραλύσει από το πλήθος.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν παραταχθεί στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Λουλούδια έπεφταν πάνω στην πομπή, άνθρωποι έκλαιγαν με λυγμούς, χειροκροτούσαν, φώναζαν το όνομα της Νταϊάνα ή απλώς στέκονταν σιωπηλοί καθώς περνούσε το φέρετρο.

Στο Hyde Park είχαν στηθεί μεγάλες οθόνες ώστε όσοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν το Αβαείο να παρακολουθήσουν την τελετή. Και την ίδια ώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο, δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις τους.

Δύο χιλιάδες άτομα παρακολούθησαν την τελετή στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ το βρετανικό τηλεοπτικό κοινό ήταν 32.10 εκατομμύρια κατά μέσο όρο, ένα από τα υψηλότερα νούμερα τηλεθέασης ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπολογίζεται ότι 2 έως 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το γεγονός παγκοσμίως. Ήταν αναμφισβήτητα ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός!

Η εικόνα που συγκλόνισε τον κόσμο

Και όμως, μέσα σε όλο αυτό το τεράστιο θέαμα, υπήρχε μια εικόνα που έμελλε να μείνει χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Πίσω από το φέρετρο περπατούσαν ο πρώην σύζυγος της Νταϊάνα, ο τότε πρίγκιπας – σημερινός βασιλιάς – Κάρολος, ο πρίγκιπας Φίλιππος, ο αδελφός της Τσαρλς Σπένσερ και, κυρίως, οι δύο γιοι της, ο 15χρονος Γουίλιαμ και ο 12χρονος Χάρι.

Δύο παιδιά που μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχαν χάσει τη μητέρα τους και τώρα καλούνταν να περπατήσουν πίσω από το φέρετρό της, μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους!

Στο ντοκιμαντέρ του BBC του 2017 «Diana, 7 Days», και τα δύο αδέλφια επιβεβαίωσαν ότι η απόφαση να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο ήταν μια «συλλογική οικογενειακή απόφαση».