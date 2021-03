Αίγυπτος: Τουλάχιστον 20 νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας (pics, vid)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τεράστια φωτιά που ξέσπασε την Πέμπτη (11/3) σε εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στην Αίγυπτο. Το εργοστάσιο βρίσκεται ανατολικά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δώδεκα πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς στο εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας μέχρι στιγμής είναι άγνωστα. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 24 τραυματίες.

