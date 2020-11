Αιθιοπία: 58 νεκροί από επίθεση σε λεωφορείο! Σώθηκαν δύο άτομα επειδή… κρύφτηκαν κάτω απ’ τα πτώματα

Ένοπλοι στη δυτική Αιθιοπία σκότωσαν 58 ανθρώπους μετά από επίθεση σε λεωφορείο το βράδυ του Σαββάτου (14.11.2020).

Όλα αυτά αυξάνονται οι φόβοι για την κατάσταση ασφαλείας στη χώρα εν μέσω μιας στρατιωτικής επιχείρησης που πραγματοποιείται στα βόρεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται μόνο 2 άτομα επέζησαν, κι αυτό επειδή κρύφτηκαν κάτω από τα πτώματα των υπολοόπων!

“Η τελευταία επίθεση είναι μια επιπλέον φρίκη στο κόστος σε ανθρώπινες ζωές που πληρώνουμε συλλογικά”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αιθιοπίας Ντανιέλ Μπέκελε.

