Αϊτή: Το «σχέδιο θανάτου» δύο νεαρών από το Τέξας – Θα σκότωναν τους άντρες και θα έκαναν σκλάβους τα γυναικόπαιδα

Μια ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες κατηγορούν δύο άνδρες από το Τέξας ότι σχεδίαζαν μια θανατηφόρα επίθεση σε νησί της Αϊτής, με στόχο τη δολοφονία όλων των ανδρών και την σκλαβιά γυναικών και παιδιών.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, όπως ενημερώνει η New York Post, προκαλούν σοκ για την βιαιότητα και την οργάνωση του σχεδίου των νεαρών από το Τέξας, που είχε ως στόχο την καταστροφή ενός μικρού νησιού στην Αϊτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι Gavin Rivers Weisenburg (21 ετών) και Tanner Christopher Thomas (20) κατηγορούνται για συνωμοσία με στόχο «τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό ή την απαγωγή σε ξένη χώρα», σε ένα «παράλογο σχέδιο» που, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς, οργανώθηκε «με σκοπό την πραγματοποίηση των φαντασιώσεων τους περί βιασμού».

Οι δύο κατηγορούμενοι, που χαρακτηρίζονται ως παιδόφιλοι, σχεδίαζαν να αγοράσουν ιστιοφόρο, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά και στη συνέχεια να στρατολογήσουν μέλη του άστεγου πληθυσμού της Ουάσιγκτον για να λειτουργήσουν ως μισθοφορική δύναμη ώστε να εισβάλουν στο νησί Γκονάβ και να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, με το νησί να αριθμεί περίπου 100.000 κατοίκους.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι νέοι σκόπευαν να δολοφονήσουν όλους τους άνδρες στο νησί, ώστε στη συνέχεια να μετατρέψουν όλες τις γυναίκες και τα παιδιά σε δούλους του σεξ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομοσπονδιακή έρευνα καταγράφει ότι οι δύο άνδρες προχώρησαν σε «πολυάριθμες πράξεις για να υλοποιήσουν το σχέδιο τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης επιχειρησιακών και υλικοτεχνικών σχεδίων» και ακόμη έμαθαν τη γλώσσα της Αϊτής για να είναι σε θέση να επικοινωνούν στη χώρα.

BREAKING NEWS: Two Texas Bros. indicted for plotting to sail to Haiti’s Gonâve Island (pop. ~87,000), m*rder every single man, seize control, and keep the women & children as slaves to live out their “FANTASIES” pic.twitter.com/qXLcERyvAJ — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) November 21, 2025

Ο Weisenburg γράφτηκε στη Σχολή Πυροσβεστών North Texas Fire Academy για να αποκτήσει «δεξιότητες διοίκησης και ελέγχου», ενώ ταξίδεψε μέχρι την Ταϊλάνδη για να παρακολουθήσει μαθήματα ιστιοπλοΐας, όπως αποκαλύπτει το κατηγορητήριο.

Από την πλευρά του, ο Thomas κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει στρατιωτικές δεξιότητες «απαραίτητες για την αιματηρή επιχείρηση», με την Αεροπορία να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα των αρχών.

Μάλιστα, πήρε μετάθεση από την αρχική τοποθέτησή του στη βάση Ράμσταϊν στη Γερμανία στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ, ώστε να βρίσκεται «κοντά σε πιθανούς άστεγους που θα μπορούσε να στρατολογήσει» στην περιοχή της Ουάσιγκτον.

Επιπλέον, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παιδική πορνογραφία», υλικό που βρέθηκε στις ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Το σχεδιαζόμενο χτύπημα είχε ως στόχο το νησί Γκονάβ, που ανήκει στη Δημοκρατία της Αϊτής και βρίσκεται στον κόλπο του Πορτ-ο-Πρενς.

Two north Texas men have been charged in a plot that included invading an island off Haiti, murdering the men on the island, and enslaving women and children.



Gavin Rivers Weisenburg, 21, of Allen, and Tanner Christopher Thomas, 20, of Argyle were named in an indictment returned… pic.twitter.com/Lvn2DUSAC6 — FBI Dallas (@FBIDallas) November 21, 2025

Παρά τις ειδυλλιακές παραλίες και τις όμορφες εικόνες του νησιού, οι κάτοικοί του αντιμετωπίζουν εκτεταμένη επισιτιστική κρίση.

Ο Weisenburg και ο Thomas βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, εάν καταδικαστούν για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό ή την απαγωγή σε ξένη χώρα.

Για τις επιπλέον κατηγορίες σχετικές με παιδική πορνογραφία, κινδυνεύουν με ποινή έως 30 έτη, τουλάχιστον 15 έτη, εάν καταδικαστούν.