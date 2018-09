Ακέφαλο το περιοδικό New York Review of Books – Σάλος με άρθρο για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

«Δεν μπορώ να πω τίποτα, πέρα από το να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι πλέον υπεύθυνος» έκδοσης του περιοδικού, περιορίστηκε να δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Νίκολας Ντιούρινγκ, εκπρόσωπος της λογοτεχνικής επιθεώρησης, που χαίρει σεβασμού στον κόσμο της αγγλόφωνης διανόησης, καθώς έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς κείμενα με τις υπογραφές πολύ σημαντικών ονομάτων (Χάνα Άρεντ, Τρούμαν Καπότε…).

Η αποχώρηση του Μπούρουμα, 66 ετών, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση του λογοτεχνικού περιοδικού τον Σεπτέμβριο του 2017, μετά τον θάνατο του συνιδρυτή του Ρόμπερτ Σίλβερς, ακολούθησε μια πολυήμερη διένεξη. Αιτία: ένα άρθρο που θα τυπωθεί στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού, το οποίο υπογράφει ο Καναδός μουσικός και διάσημος ραδιοφωνικός παραγωγός Τζίαν Γκομέσι, ο οποίος αθωώθηκε τον Μάρτιο του 2016 στη δίκη του για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον πολλών γυναικών.

Στο άρθρο, υπό τον τίτλο «Σκέψεις για μια ετικέτα» («Reflections from a hashtag»), το οποίο αναρτήθηκε στη διαδικτυακή έκδοση του περιοδικού την Παρασκευή — πριν από την επίσημη δημοσίευσή του — ο Γκομέσι αναφέρεται στην εμπειρία του μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, το ότι μετατράπηκε σε παρία, το ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει και τις τύψεις του.

Το άρθρο καταγγέλθηκε αμέσως από μια από τις γυναίκες που τον είχαν κατηγορήσει, τη Λίντα Ρεντγκρέιβ, η οποία υπογράμμισε τη βαρύτητα των κατηγοριών σε βάρος του και έκρινε ότι ο Γκομέσι απλά ζητάει συμπάθεια. Όπως συμβαίνει συχνά με το κίνημα #MeToo, η υπόθεση πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις, ανατροφοδοτούμενη από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η απάντηση του Μπούρουμα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Slate, ο Μπούρουμα δικαιολογήθηκε λέγοντας ότι «δεν μπορεί να κρίνει πόσο βάσιμη ή αβάσιμη είναι η κάθε καταγγελία» και υπενθυμίζοντας ότι ο Γκομέσι αθωώθηκε.

«Για την ακριβή φύση της συμπεριφοράς του, και το σε ποιον βαθμό υπήρχε συναίνεση, δεν έχω την παραμικρή ιδέα, και δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου στην πραγματικότητα», πρόσθεσε.

Ο Ντιούρινγκ, ο εκπρόσωπος του περιοδικού, δεν διευκρίνισε εάν ο Μπούρουμα καθαιρέθηκε ή παραιτήθηκε, ούτε ποιος θα τον αντικαταστήσει. Παρά την αποχώρηση του διευθυντή του, το περιοδικό θα δημοσιεύσει το επίμαχο άρθρο στο προσεχές τεύχος του, ανέφερε ο Ντιούρινγκ.

Πριν αναλάβει τη διεύθυνση του New York Review of Books, ο Μπούρουμα είχε εργαστεί στο Far Eastern Economic Review (Χονγκ Κονγκ) και στο Spectator (Λονδίνο). Είναι εξάλλου ο συγγραφέας περίπου είκοσι βιβλίων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ